Правда ли, что умывания холодной водой сохранят молодость

Умывание лица — это ежедневный процесс, в ходе которого мы используем воду и очищающие средства. Но вряд ли кто-то задумывался, какой температуры должна быть вода. Смотрите видео "Рамблера" и узнайте об этом.

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Косметологи рекомендуют использовать для умывания именно холодную воду, но не ледяную. С возрастом эндотелий сосудов ослабевает, что приводит к формированию венозной сетки на лице. Чтобы снизить негативные проявления, пользуются прохладной водой.