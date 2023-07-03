Эксперты рассказали, можно ли загореть после использования автозагара

Человек может загореть под солнцем после использования автозагара — средство для создания «шоколадной кожи» не спасает от ультрафиолета. Об этом, ссылаясь на подкаст «Купрум», пишет «Почему болит» .

«Автозагар не защищает кожу от ультрафиолетового воздействия, а значит, после него можно загореть. Поэтому даже после нанесения искусственного загара рекомендуется использовать солнцезащитный крем», — рассказал ведущий подкаста.

Автозагар взаимодействует с отмершими кожными клетками и затемняет их. Эффект от процедуры обычно длится пару дней. Даже на это время забывать о солнцезащитном креме не стоит.