Полный релакс и покой: устраиваем СПА-салон прямо дома
Бьюти-средства, которые превратят водные процедуры в изысканный расслабляющий ритуал.
Молочко для ванны с лавандой от Senseful
Еще Клеопатра ввела моду на молочные ванны. Они действительно делают кожу нежной и бархатистой, обеспечивая ее увлажнение. Но в составе именно этого молочка — еще ряд ингредиентов, которые усиливают эффект от водных процедур.
Морская соль в составе молочка отвечает за расслабление мышц и нервной системы. Эфирное масло лаванды расслабляет тело и разум, а сухие цветы лаванды украшают собой воду и поднимают настроение.
Соль для ванны с афродизиаками от MODI
Расслабляющая ванна с использованием соли с афродизиаками способна сделать любой вечер чувственным и незабываемым. Смесь природных афродизиаков способствует жизненной и сексуальной энергии, созданию романтического настроения и атмосфере релакса. В составе средства — морская соль, эфирное масло нероли, мандарина, илаг-илаг, пачули, корицы, вербены, розы, сандала.
Гель-крем для душа «Бережная уход» от DEONICA с ароматом малины
Аромат малины, да еще с привкусом чуть горьковатого розового грейпфрута, — это то, что вы ощутите в первую минуту после знакомства c этим гелем. Следом наверняка оцените текстуру этого средства — нежную, почти воздушную. А уже после использования увидите, насколько мягкой стала кожа. Это все благодаря правильному составу. Основной ингредиент — аллантоин, который глубоко питает и увлажняет, не раздражает и глубоко питает эпидермис. Также в составе геля — кокосовое масло, которые восстанавливает кожу изнутри, повышает ее естественный иммунитет. Еще один плюс: использовать это средство можно даже детям.