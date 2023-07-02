Полный релакс и покой: устраиваем СПА-салон прямо дома

Бьюти-средства, которые превратят водные процедуры в изысканный расслабляющий ритуал.

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Молочко для ванны с лавандой от Senseful

Еще Клеопатра ввела моду на молочные ванны. Они действительно делают кожу нежной и бархатистой, обеспечивая ее увлажнение. Но в составе именно этого молочка — еще ряд ингредиентов, которые усиливают эффект от водных процедур.

Морская соль в составе молочка отвечает за расслабление мышц и нервной системы. Эфирное масло лаванды расслабляет тело и разум, а сухие цветы лаванды украшают собой воду и поднимают настроение.

Соль для ванны с афродизиаками от MODI

Расслабляющая ванна с использованием соли с афродизиаками способна сделать любой вечер чувственным и незабываемым. Смесь природных афродизиаков способствует жизненной и сексуальной энергии, созданию романтического настроения и атмосфере релакса. В составе средства — морская соль, эфирное масло нероли, мандарина, илаг-илаг, пачули, корицы, вербены, розы, сандала.

Гель-крем для душа «Бережная уход» от DEONICA с ароматом малины