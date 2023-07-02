Дерматологи назвали самые полезные и бесполезные сыворотки для лица

Косметический рынок богат множеством продуктов, которые обещают скорое омоложение и совершенствование кожи. Дерматолог Дженел Ким назвала два типа антивозрастных сывороток, на которые не стоит тратиться. Так как в большинстве случаев они не эффективны, пишет американское издание She Finds.

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Бесполезные сыворотки:

Коллагеновые сыворотки

Коллаген — важный белок молодости, но его молекулы слишком велики, чтобы проникать в нужные слои кожи, объяснила доктор Ким. По этой причине коллагеновая сыворотка не эффективна. Вместо этого эксперт порекомендовала искать косметические продукты с компонентами, которые стимулируют его естественную выработку. Например, витамин С и ретинол.

Получить пользу от коллагена также можно, включив в рацион курицу, рыбу, яичные белки, цитрусовые, ягоды и листовую зелень.

Сыворотки с растительными экстрактами

Некоторые сыворотки содержат экстракты экзотических растений, которые обещают чудесный омолаживающий эффект. Эксперт объяснила, что научных доказательств, подтверждающих эти утверждения, может быть недостаточно. Ким призвала отдавать предпочтение сывороткам с проверенными активными ингредиентами.

Три вида полезных сывороток

Они, по словам эксперта, делают кожу гладкой, сияющей, эластичной и увлажненной:

Витамин С

Сыворотка с витамином С является мощным антиоксидантом, который помогает защитить кожу от свободных радикалов, вызывающих преждевременное старение. Она способствует синтезу коллагена, осветляет цвет лица, улучшает тонус и текстуру кожи.

Гиалуроновая кислота

Гиалуроновая кислота притягивает и удерживает влагу в коже, улучшая ее эластичность и упругость. Это сводит к минимуму риск появления заломов и морщин на коже.

Ретинол