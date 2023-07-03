Эндокринолог назвала витамины для бронзового загара

Эндокринолог-диетолог Эльвина Бинатова дала несколько советов, как получить ровный, красивый загар и обезопасить кожу.

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Специалист рассказала, что волны ультрафиолетового излучения бывают мягкие и жесткие. Под их воздействием разрушается коллаген, поэтому важно поддерживать кожу в тонусе. Для избежания гиперпигментации, нужно не только использовать солнцезащитный крем, но и исключить дефицит фолата, В12 и В3.