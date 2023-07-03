Врач объяснила, чем опасны для волос солнце и морская вода

Дерматолог Филева заявила, что солнце и морская вода могут разрушать структуру волос.

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Волосы не могут сами защищаться или восстанавливаться, а значит, их нужно оберегать от агрессивных внешних факторов. Однако многие даже не подозревают, что этими факторами являются также солнце и морская вода, способные сделать волосы более хрупкими. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-дерматолог Лаборатории «Гемотест» Александра Филёва.

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По словам эксперта, каждый волос состоит из нескольких слоев. К внешнему относятся защитный слой и кутикула – волокна из белка кератина. Под кутикулой находятся внутренние слои, в которых тоже есть белковые волокна для прочности, а также пигмент – вещество, определяющее цвет волос.

«Первая причина, по которой волосам «не нравится» на пляже – УФ-излучение, которое провоцирует распад белковых структур, из которых состоит кутикула, – так нарушается целостность защитной оболочки волоса. В результате ухудшается качество локонов, проявляется жесткость и ломкость. Этот процесс называется фотохимическим повреждением», – сообщила врач.

Кроме того, под воздействием солнца довольно быстро разрушается пигмент. Люди разных возрастов замечают, что и натуральные, и окрашенные волосы за пару недель летнего отпуска выгорают. Такое изменение цвета означает, что ультрафиолетовое излучение проникло глубоко и повредило внутренние структуры волос.

«Влияние УФ-излучения имеет и долгосрочные последствия. Дело в том, что волосяные фолликулы склонны к фотостарению, как кожа лица и тела. Именно поэтому у любителей солнечных ванн повышается вероятность ранней седины. Также со временем может уменьшаться диаметр волосяного стержня – волосы становятся тоньше», – объяснила Александра Филёва.

Опасным может быть и невысыхание волос на протяжении дня. Так, напитавшись влагой в море или даже в бассейне, они становится более хрупкими. Из-за этого механические повреждения от заколок, тугих повязок и головных уборов для них опасны вдвойне.

«И на пляже, и в городе волосы нужно защищать от солнца. С этой задачей справится любой головной убор, но, если носить его постоянно не хочется, используйте косметику – несмываемые средства с аминокислотами, УФ-фильтрами, липидами и силиконами в составе. Кремы и спреи создают на поверхности волос плотную пленку, которая становится барьером для солнечного излучения. Желательно, чтобы летние средства содержали фильтры от UVB-излучения, разрушающего кератин, и от UVA, разрушающего пигмент», – рассказала дерматолог.

Она рекомендовала после плавания в любом водоеме промыть волосы чистой водой, а чтобы уменьшить механическое повреждение, не затягивать их резинкой сразу и дать просохнуть в тени.