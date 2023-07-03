«Другая форма носа, пухлые щеки» Как выглядела «Мисс Москва 2023» Ангелина Бреженская до пластики
В конце прошлого месяца в столице состоялся очередной конкурс, на котором выбирали «Мисс Москву».
Титул и корона в этот раз достались уроженке Саратова.
25-летняя Ангелина сразу же впечатлила жюри и пользователей Сети своей переделанной внешностью.
Сомнения в том, что у победительницы неестественная внешность, нарастают с каждым днем. Фолловеры удивляются тому, что победу в очередной раз отдали девушке, у которой не натуральные черты лица, сделанные нос, губы, грудь.
Народ предложил на следующий год назвать конкурс красоты битвой пластических хирургов, а все награды отдавать хирургам, которые работают над внешностью красавиц.
В Сети активно рассматривают фотографии Бреженской и пытаются найти хотя бы «что-то натуральное».
А также журналистам после скрупулезного поиска удалось найти снимки Ангелины, на которых она запечатлена еще несколько лет назад.
Забегая вперед, отметим, что «тогда и сейчас» это два абсолютно разных человека.
2009-й год. На этом кадре ей 11 лет и на нем она лишь отдаленно напоминает сегодняшнюю Ангелину.
Ранее до пластики у нее были пухлые щеки, и другая форма носа и губ. На снимке ниже, где девушке 17 лет, также еще сохранены естественные черты лица, нет накаченных губ, точеных скул, сделанных с помощью «уколов красоты».
Видимо после переезда в Москву, работы в модельных агентствах и сотрудничества с российскими дизайнерами, она решилась на кардинальные изменения во внешности.
Из симпатичной девчонки с миловидными чертами благодаря пластике «Мисс Москва 2023» превратилась, как и большинство современных моделей в «силиконовую куклу».