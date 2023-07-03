Как выглядела «Мисс Москва 2023» Ангелина Бреженская до пластики

В конце прошлого месяца в столице состоялся очередной конкурс, на котором выбирали «Мисс Москву».

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Титул и корона в этот раз достались уроженке Саратова.

25-летняя Ангелина сразу же впечатлила жюри и пользователей Сети своей переделанной внешностью.

Veasy

Сомнения в том, что у победительницы неестественная внешность, нарастают с каждым днем. Фолловеры удивляются тому, что победу в очередной раз отдали девушке, у которой не натуральные черты лица, сделанные нос, губы, грудь.

Народ предложил на следующий год назвать конкурс красоты битвой пластических хирургов, а все награды отдавать хирургам, которые работают над внешностью красавиц.

В Сети активно рассматривают фотографии Бреженской и пытаются найти хотя бы «что-то натуральное».

Veasy

А также журналистам после скрупулезного поиска удалось найти снимки Ангелины, на которых она запечатлена еще несколько лет назад.

Забегая вперед, отметим, что «тогда и сейчас» это два абсолютно разных человека.

2009-й год. На этом кадре ей 11 лет и на нем она лишь отдаленно напоминает сегодняшнюю Ангелину.

Veasy

Ранее до пластики у нее были пухлые щеки, и другая форма носа и губ. На снимке ниже, где девушке 17 лет, также еще сохранены естественные черты лица, нет накаченных губ, точеных скул, сделанных с помощью «уколов красоты».

Видимо после переезда в Москву, работы в модельных агентствах и сотрудничества с российскими дизайнерами, она решилась на кардинальные изменения во внешности.