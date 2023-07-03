Россиянам назвали омолаживающую кожу еду

Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Савкина назвала россиянам продукты питания, которые омолаживают кожу. Ее комментарий публикует портал «Городовой».

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По словам эксперта, надолго сберечь внешний вид и упругость кожи помогает жирная рыба. «В морской жирной рыбе есть омега-3. А еще витамин D, который тоже очень важен для молодости. В 100 граммах дикого лосося или скумбрии может содержаться его суточная норма», — заявила собеседница издания.

Помимо этого, в список важной для сохранения молодости еды Савкина внесла молочные продукты, в том числе сыр, творог, кефир и йогурты, которые содержат необходимый для организма белок и кальций. «Биологическое старение организма проходит медленнее у любителей маложирного коровьего молока», — уточнила специалист.

В то же время Савкина отметила важность употребления фруктов и ягод, которые являются источником пищевых волокон, природного сахара и антиоксидантов. « Все эти нутриенты помогают в борьбе со свободными радикалами, одними из главных факторов старения», — рассказала она.

В заключение эксперт посоветовала ввести в рацион богатые клетчаткой овощи, а также продукты с растительным белком, таким как орехи, чечевица, фасоль, горох и соя.