Лето – время отпусков и пляжного отдыха. Почти каждая женщина хочет выглядеть красивой на курорте. Однако перед поездкой на море стоит узнать о некоторых косметических процедурах, которые лучше отложить до возвращения с отдыха.

Одной из таких процедур является пилинг. Пилинг – это процесс удаления верхнего слоя кожи, который помогает избавиться от ороговевших клеток и придать коже свежий и сияющий вид.

Почему же именно пилинг не рекомендуется делать перед отдыхом на море? Во-первых, пилинг часто провоцирует повышенную чувствительность кожи к солнечным лучам. Удаление верхнего слоя кожи делает ее более уязвимой и подверженной ожогам от солнца. Это может привести к появлению пигментных пятен и усугубить проблему с возрастными пигментными изменениями.

Вместо пилинга стоит обратить внимание на другие процедуры, которые не вызывают повышенную чувствительность к солнцу. Например, можно провести глубокое увлажнение кожи, чтобы она выглядела свежей и сияющей на протяжении всего отдыха.

Об этом рассказали на странице @Chiko_travel.