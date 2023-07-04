Россиянкам раскрыли способы визуально удлинить ноги с помощью одежды

В первую очередь эксперт уточнила, что вытянуть силуэт и сделать ноги длиннее возможно благодаря знанию пропорций тела и соблюдению необходимых приемов в сочетании предметов гардероба. Так, специалистка посоветовала носить юбки и брюки с завышенной талией, а также короткие куртки, пиджаки и топы. Кроме того, по ее словам, частично удлиненные рубашки, футболки и блузы стоит заправлять, чтобы создать эффект длинных ног.