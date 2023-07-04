Россиянкам раскрыли способы визуально удлинить ноги с помощью одежды

Дизайнер Марина Мешкова раскрыла россиянкам способы визуально удлинить ноги с помощью одежды. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру» во вторник, 4 июля.
В первую очередь эксперт уточнила, что вытянуть силуэт и сделать ноги длиннее возможно благодаря знанию пропорций тела и соблюдению необходимых приемов в сочетании предметов гардероба. Так, специалистка посоветовала носить юбки и брюки с завышенной талией, а также короткие куртки, пиджаки и топы. Кроме того, по ее словам, частично удлиненные рубашки, футболки и блузы стоит заправлять, чтобы создать эффект длинных ног.
Помимо этого, Мешкова заявила, что вертикальная полоска на вещах зрительно делает человека выше.
«Однако высоким девушкам лучше подбирать в полоску только низ, чтобы сделать акцент исключительно на ногах», — пояснила она. Вдобавок собеседница издания порекомендовала выбирать бежевые и коричневые туфли, босоножки или сапоги, которые по оттенку совпадают с цветом кожи. «К тому же монохромный образ смотрится стильно», — заявила дизайнер.
В список визуально удлиняющих ноги изделий эксперт также внесла широкие струящиеся брюки-палаццо.
«Но стоит учесть один нюанс: брюки нужно носить с каблуками или обувью на платформе. Они должны практически полностью закрывать каблук», — пояснила Мешкова.
В заключение дизайнер напомнила о важности красивой осанки и ровной спины, которые делают силуэт выше и стройнее.