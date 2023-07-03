Врач назвала приводящую к морщинам прическу

«Надо понимать, что на возникновение морщин очень влияет тип личности. Считается, что флегматичные люди, которые спокойно общаются и не задействуют мимику в своем разговоре, как можно дольше остаются без морщин. А у людей холерического темперамента, которые привыкли активно общаться, используя жесты и мимику, раньше времени появляются морщины», — пояснила Радина.