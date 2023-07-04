Тренды в косметологии: как не испортить естественную красоту

Косметология и эстетическая медицина развиваются с космической скоростью. В настоящее время уделяется особое внимание инновационным методикам, техникам и средствам для поддержания красоты кожи. И в таком многообразии вариантов крайне важно не только подчеркивать все достоинства своей внешности, но и сохранять естественность. О том, как это сделать рассказала Евгения Александрова, генеральный директор клиники эстетической медицины.

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Естественность

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Самый главный тренд в сфере косметологии — это естественность и здоровье кожи. Данные тенденции не теряют своей актуальности уже несколько лет. Сейчас инъекционные методики прежде всего направлены на улучшение качества кожи: уплотнение, выравнивание тона и рельефа. Такие процедуры позволяют подчеркивать имеющиеся достоинства, корректировать недостатки незаметно, сохраняя индивидуальность пациента.

Поэтому филлеры уходят на второй план. Хотя при определенных манипуляциях они по-прежнему актуальны. Например, когда требуется восстановление утраченного объема, коррекция глубоких морщин, исправление асимметрии, восстановление тканей после травм.

Искусственный интеллект

Для персонализации ухода за кожей в настоящее время используются различные программные решения — искусственный интеллект. В косметологии это выглядит так: программа анализирует исходные данные по более, чем 35 алгоритмам оценки состояния кожи, составляет рекомендации по подбору уходовых средств.

Благодаря такому подходу искусственный интеллект не ограничивается стандартными понятиями сухой или жирной кожи, а комбинирует полученные данные в уникальные профили. Сбор информации происходит на основе фотографии человека, описания его привычек, образа жизни и анамнеза.

Программа не только оценит состояние кожи, но и смоделирует эффект, который человек получит после программы ухода или терапии. Удобно в использовании, но полноценную консультацию и назначений врача-косметолога не заменяет.

Уход через ДНК

Безусловно, окружающая среда играет важную роль в воздействии на нашу кожу, однако, старение организма, склонность к каким-либо заболеваниям, пигментации во многом определяется генетической предрасположенностью. Именно поэтому все большее число косметических брендов делают ставку на уход за кожей на основе ДНК, создавая индивидуальные средства под генетический состав конкретного пациента. Существует так называемый генетический паспорт кожи — персонализированная профилактика. Он помогает защитить человека от различных факторов, являющихся причинами заболеваний.

ДНК-тест помогает максимально успешно подобрать процедуры, показанные конкретному пациенту, оценить эффективность средств по уходу, безопасность методик и косметологических техник. Это методика называется sprs-терапия. По генетическому тесту в косметологии определяют гликирование, фотостарение, выработку коллагена и белка, получают полную информацию о свойствах кожи, а также отслеживают ген, отвечающий за рубцевание, просматривают склонность организма к каким-либо дерматологическим заболеваниям, формируют рекомендации по рациону питания, витаминам и микроэлементам.

Расшифровать тест может врач, имеющий определенную квалификацию.

ЗОЖ

Здоровый образ жизни — еще один важный тренд. Частой причиной развития соматических патологий хронического характера становится гиподинамия и малоподвижный образ жизни. Как мы помним, движение — это жизнь. Поэтому крайне важно добавлять активность, заниматься физическими упражнениями в удовольствие, гулять на свежем воздухе.

Помимо физической активности необходимо следить за рационом питания: важно, чтобы еда была сбалансированной и разнообразной. Избыточное потребление продуктов, содержащих сахар, соль, кофеин сказываются на красоте и здоровье кожи. И сейчас все есть для того, чтобы составить индивидуальный план питания, благодаря слаженной работе нутрициологов и диетологов. Такой рацион составляется для конкретного человека, учитывая особенности организма и предпочтения.

Важно давать организму восстанавливаться и грамотно балансировать между временем работы и отдыха. Недосып, стресс оказывают воздействие не только на состояние кожи, но и на весь организм в целом, поэтому это тоже важно учитывать. Подходить к вопросу красоты комплексно.

ТОП-процедур

Конечно, обращаясь к врачу-косметологу девушка или женщина планирует решить свою конкретную задачу. Поэтому крайне важно подходить комплексно к каждой ситуации, подключая те методы коррекции, которые будут актуальны в данном случае. Клиники эстетической медицины предоставляют широкий спектр услуг в сфере красоты. Среди которых особой популярностью пользуются данные направления:

SMAS-лифтинг — это методика безоперационной подтяжки лица, которая борется с выраженными возрастными изменениями, гравитационным птозом, помогает уменьшить локальные жировые отложения в зоне лица и позволяет добиться четкого овала.

Идеальную и бархатистую кожу с эффектом фотошопа можно получить при помощи фототерапии. Эта процедура убирает купероз и пигментации, улучшает качество кожи, борется с воспалительными элементами и морщинами.

Увлажненные и естественные губы можно получить через процедуру аугментации (биоревитализации). Это позволит сохранить естественную красоту без явного увеличения объема.

Омоложение лица и ярко выраженный эффект лифтинга возможно получить через процедуру микроигольчатого RF-лифтинга. Метод заключается во введении электродов в слои кожи с целью прогревания тканей на глубине дермы. За счет такого подхода запускается регенерация клеток, улучшается тонус кожи.

Лифтинг лба и бровей достигается путем введения нейропротеина в верхнюю треть лица. Такая процедура называется инъекционный броулифтинг.

Чистая кожа — показатель здоровья. Поэтому чистка лица (классическая атравматическая, аппаратная голливудская), медицинские химические пилинги, лазерные пилинги тоже стоят в топе косметологических процедур.

Эстетическая медицина и косметология постоянно развиваются и предлагают своим пациентам новые техники, методы и варианты решения конкретных задач. Но именно естественность и здоровая кожа — тренды, которые занимают уверенное первое место на протяжении последних нескольких лет.