Хирург раскрыл опасность сделанной по фото с фильтрами пластики

Доктор медицинских наук, профессор и хирург Тигран Алексанян раскрыл опасность изменения внешности посредством пластических операций по снимкам с улучшающими лицо и фигуру фильтрами. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру» во вторник, 4 июля.

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В первую очередь специалист рассказал, что пациенты, которые хотят сделать пластику, часто приносят собственные фотографии, обработанные с помощью фильтров. Однако, по его словам, большинство хирургических вмешательств, вдохновленных подобной ретушью, чреваты неожиданными последствиями.

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Так, эксперт заявил, что желание скорректировать нос таким образом может привести к проблеме с дыханием и снижению качества жизни пациента, поскольку узкие носовые спинки не соответствуют естественным линиям.

«Если хирург не гонится за наживой, в операции будет отказано. Профессиональный врач может уменьшить нос, но всегда будет ориентироваться на анатомию», — уточнил хирург.

В список опасных манипуляций Алексанян также внес подтяжку бровей.

«Операцию нужно проводить очень ювелирно. Можно получить нависший взгляд или сделать лицо неестественно удивленным», — предупредил он.

При этом зрительное сужение лица и удаление комков Биша, по мнению доктора, может визуально добавить несколько лет. Вследствие этого медик порекомендовал проводить упомянутую операцию исключительно по медицинским показаниям.

«Увлечение чересчур тонкими носами, большими губами и неестественным кукольным лицом — это отсутствие индивидуальности, потеря своего природного обаяния и шарма. Гоняться за модой — всегда проигрышная позиция. Главная задача пластического хирурга заключается в том, чтобы не просто выслушать запросы, но и обсудить их реалистичность, а затем добиться гармоничного результата», — заключил Алексанян.