Россиянам рассказали об опасности масел для загара

Для быстрого и ровного загара люди начинают использовать специальные масла, которые его усиливают. Однако это не всегда безопасно. Дерматолог, врач-онколог Екатерина Вертиева рассказала могут ли масла для загара спровоцировать рак кожи.

«Природные масла могут спровоцировать рак. Такие продукты будут притягивать солнечные лучи и увлажнять кожу, но защищать от солнца они не могут. В природных маслах SPF-фактор очень низкий», – отметила онколог.

Для безопасного загара дерматолог рекомендовала использовать только специализированные масла с SPF в составе. По словам Вертиевой, опасно находиться на солце без SPF-защиты. Именно такой способ загорать может спровоцировать онкологические заболевания кожи, а не масло. Кроме того, масло, как и любой косметический продукт, лучше всего подбирать под особенности кожи, передает «Вечерняя Москва».