Хирург усомнился в методах борьбы Успенской с запахом старости

Пластический хирург Тигран Алексанян заявил, что Любовь Успенская не сможет скрыть свой возраст при помощи пластических операций. Его слова цитирует «Пятый канал».

© Газета.Ru

По словам хирурга, артистка перенесла несколько хирургических вмешательств, из-за чего теперь ей необходимо постоянно ходить к косметологу, чтобы поддерживать красоту. Он предположил, что у Успенской были операции по подтяжке лица, а также она прибегла к блефаропластике.

«Там делают разные процедуры, нейростимуляции, аппаратная косметология, которая укрепляет это все: лицо, ткани», — объяснил Алексанян.

Специалист отметил, что при помощи вмешательств во внешность Успенская не сможет избавиться от одного из атрибутов приближения старости — запаха тела. По словам хирурга, внутренние жизненные процессы невозможно контролировать.

«Как можно повлиять на запах тела? Это разные вещи», — поделился Алексанян.