Хирург усомнился в методах борьбы Успенской с запахом старости

Хирург усомнился в методах борьбы Любови Успенской с запахом старости
Пластический хирург Тигран Алексанян заявил, что Любовь Успенская не сможет скрыть свой возраст при помощи пластических операций. Его слова цитирует «Пятый канал».
По словам хирурга, артистка перенесла несколько хирургических вмешательств, из-за чего теперь ей необходимо постоянно ходить к косметологу, чтобы поддерживать красоту. Он предположил, что у Успенской были операции по подтяжке лица, а также она прибегла к блефаропластике.
«Там делают разные процедуры, нейростимуляции, аппаратная косметология, которая укрепляет это все: лицо, ткани», — объяснил Алексанян.
Специалист отметил, что при помощи вмешательств во внешность Успенская не сможет избавиться от одного из атрибутов приближения старости — запаха тела. По словам хирурга, внутренние жизненные процессы невозможно контролировать.
«Как можно повлиять на запах тела? Это разные вещи», — поделился Алексанян.
Хирург отметил, что с возрастом тело теряет былой тонус. Даже при постоянных занятиях спортом человеку уже не удастся выглядеть моложе.