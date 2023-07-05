Как добиться соболиных бровей дома: советы, которые работают

Запаситесь терпением и будьте готовы к тому, что процесс займет около года.

© WomanHit.ru

Визажисты считают, что брови — главный элемент лица. Именно они делают черты гармоничными, приятными и выразительными. Сейчас на пике популярности густые, естественные брови. Не слишком широкие, но и не выщипанные в ниточку, как советовала героиня «Служебного романа».

Видео дня

Однако многие девушки не могут отрастить брови, однажды в молодости уничтожив их, они годами подрисовывают волоски или решаются на татуаж. Специалисты же считают, что роскошных бровей можно добиться в домашних условиях.

Запасаемся терпением

Конечно, превратить ниточки в роскошные брови за неделю точно не удастся, потребуется время. Поэтому так важно набраться терпения и проделывать все ритуалы регулярно.

Выберите продукт, которым будете пользоваться каждый вечер. Его функция в том, чтобы запечатать влагу внутри волосков на ночь. Для этого можно использовать касторовое или оливковое масло, вазелин или специальную сыворотку. Проверьте, чтобы на продукт не было аллергической реакции.

Спрячьте на время пинцет, иначе велик риск выщипать новые волоски, которые позже создадут привлекательную форму бровей.

Очищайте брови

Обычного умывания будет недостаточно, придется использовать гидрофильное масло, чтобы тщательно устранять даже малейшие остатки макияжа, а раз в неделю используйте мягкий скраб. Он сыграет роль нежного массажа, чтобы волоски отрастали еще быстрее.

Расчесывайте брови

Делайте это перед каждым макияжем, так волоски будут расти в правильном направлении. Можете использовать любую удобную щеточку, например, такую, как выдают для расчесывания наращенных ресниц.

Следите за питанием

Включите в рацион продукты, стимулирующие рост волосков: содержащие омега 3 жирные кислоты, витамины А и Е, а также молочную кислоту, полезны для роста волос. Включите в свой рацион как можно больше еды, в которой есть эти витамины и кислоты.