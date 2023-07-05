Дерматологи опровергли тренд на загар с пивом

В соцсетях пользователи рекомендуют новый способ приобретения ровного и безопасного загара с помощью пива. Однако врачи-дерматологи предупреждают о том, что использовать напиток для этого не стоит. Об этом удалось узнать URA.RU во время реализации совместного с «Лапша Медиа» проекта по разоблачению фейковой информации.

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В социальных сетях (в том числе в Tik-Tok) появился новый тренд. Люди советуют использовать пиво для того, чтобы получить ровный красивый загар. Они уверяют, что это дешевле, чем покупка spf-крема, эффективно и безопасно для здоровья. Однако врач-дерматолог из клиники Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Екатерина Вертиева рассказала URA.RU, что это бесполезно:

«Это какая-то жесткая желтая пресса. Я даже это отказываюсь комментировать. (…) Хмель коже ничего не делает. Святая крещенская вода работает так же».

Профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Юлия Галлямова солидарна с Вертиевой.

«Это, конечно, не помогает», — сообщила она корреспонденту.