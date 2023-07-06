Бывшая заключенная рассказала, как делала макияж в тюрьме
Сидевшая 17 лет в тюрьме блогер Тейлор создала макияж из подручных средств. Об этом она рассказала в своем TikTok-аккаунте.
У блогера Тейлор более 315 тыс. подписчиков, которым она рассказывает о своей личной жизни. В этот раз она решила показать, как делала макияж в тюрьме. Во время заключения в тюрьме она нашла способ сделать тональный крем с помощью обычных продуктов.
Так, для того, чтобы получить средство потребуется емкость, в которую нужно добавить муку, сахарную пудру или смесь для выпечки. Затем она добавила горячее какао, уточнив, что от его количества зависит оттенок крема. В заключении она добавила газированную воду. А для нанесения средства она использовала гигиенический тампон вместо спонжа.
Ранее косметолог назвала частые ошибки девушек в использовании косметики летом. Летний макияж должен быть легким, чтобы кожа могла «дышать», поэтому в этот период лучше заменить кремы с плотной текстурой на более легкие сыворотки, эмульсии или кремы.