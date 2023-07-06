Как продлить жизнь педикюру летом

Если зимой педикюр не кажется чем-то необходимым, то летом, в сезон открытой обуви, без него не обойтись. Как правило, педикюр стоит дороже маникюра, поэтому так важно, чтобы покрытие продержалось долго.

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Существует несколько лайфхаков, которые помогут продлить жизнь педикюру.

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Подробнее о них – в материале "Рамблера".

Будьте аккуратны в первый день

Чтобы педикюр продержался как можно дольше, важно проявить аккуратность, выйдя из салона. Выбирайте удобную открытую обувь и старайтесь не проводить слишком много времени в воде. По возможности запланируйте педикюр на конец дня, чтобы после процедуры не утруждать ноги интенсивной ходьбой.

Избегайте хлора

Под воздействием химических веществ, содержащихся в хлоре, свежий лак может быстро потрескаться и слезть. Кроме того, педикюр легко испортить, касаясь ногтями дна бассейна, которое часто выполнено из бетона. Если вы все же намерены отправиться с педикюром в бассейн, промывайте ноги чистой водой без хлора, как только выйдете из него.

Увлажняйте ноги

Трещины на коже могут спровоцировать скол лака. Вот почему так важно увлажнять стопы и ногти. Эффективнее всего использовать и увлажняющий крем, и масло для кутикулы. Выполняйте этот ритуал каждый день перед сном и очень скоро вы заметите, как преобразились ваши ноги.

Не ходите босиком

Даже если вы ходите босиком исключительно по дому, вы рискуете спровоцировать появление микротрещин на ногтях. Вспомните, как часто в процессе ходьбы ногти невольно соприкасаются с теми или иными предметами. Чтобы уберечь педикюр, старайтесь носить дома мягкие комфортные тапочки.

Наносите скраб

Скраб или кислотный пилинг позволят избавиться от огрубевших клеток, сделать кожу более гладкой и шелковистой. Кроме того, качественные скрабы позволяют усилить кровоток, снять усталость и облегчить впитывание крема.

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