Как продлить жизнь педикюру летом
Если зимой педикюр не кажется чем-то необходимым, то летом, в сезон открытой обуви, без него не обойтись. Как правило, педикюр стоит дороже маникюра, поэтому так важно, чтобы покрытие продержалось долго.
Существует несколько лайфхаков, которые помогут продлить жизнь педикюру.
Подробнее о них – в материале "Рамблера".
Будьте аккуратны в первый день
Чтобы педикюр продержался как можно дольше, важно проявить аккуратность, выйдя из салона. Выбирайте удобную открытую обувь и старайтесь не проводить слишком много времени в воде. По возможности запланируйте педикюр на конец дня, чтобы после процедуры не утруждать ноги интенсивной ходьбой.
Избегайте хлора
Под воздействием химических веществ, содержащихся в хлоре, свежий лак может быстро потрескаться и слезть. Кроме того, педикюр легко испортить, касаясь ногтями дна бассейна, которое часто выполнено из бетона. Если вы все же намерены отправиться с педикюром в бассейн, промывайте ноги чистой водой без хлора, как только выйдете из него.
Увлажняйте ноги
Трещины на коже могут спровоцировать скол лака. Вот почему так важно увлажнять стопы и ногти. Эффективнее всего использовать и увлажняющий крем, и масло для кутикулы. Выполняйте этот ритуал каждый день перед сном и очень скоро вы заметите, как преобразились ваши ноги.
Не ходите босиком
Даже если вы ходите босиком исключительно по дому, вы рискуете спровоцировать появление микротрещин на ногтях. Вспомните, как часто в процессе ходьбы ногти невольно соприкасаются с теми или иными предметами. Чтобы уберечь педикюр, старайтесь носить дома мягкие комфортные тапочки.
Наносите скраб
Скраб или кислотный пилинг позволят избавиться от огрубевших клеток, сделать кожу более гладкой и шелковистой. Кроме того, качественные скрабы позволяют усилить кровоток, снять усталость и облегчить впитывание крема.
Следите за здоровьем
Нехватка витамином, минералов и других полезных веществ довольно часто сказывается на внешности – и на ногах в частности. Если вы заметили, что кожа продолжает сохнуть, несмотря на регулярное увлажнение, вполне возможно, что вам нужно проверить здоровье. В данном случае следует обратиться к дерматологу.