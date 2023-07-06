Инстасамка пожаловалась на визажиста со словами «я не могу это терпеть»

Рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, пожаловалась на визажиста со словами «у тебя воняет». Размышлениями на данную тему она поделилась на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

23-летняя знаменитость записала видео в сторис (на момент написания новости ролик был удален), в котором рассказала, что ей иногда приходится сотрудничать с другими мастерами, когда ее постоянный визажист отсутствует. Исполнительница заявила, что ее раздражает одна деталь в их работе. «Визажисты должны знать, что такое "люкс", они покупают брендовую косметику — и то, о чем я буду говорить, немного неприятно. Но я все равно скажу, потому что я не могу это терпеть, меня трясет!» — объяснила она.

По словам артистки, ей не нравится, когда во время процесса у визажиста неприятно пахнет изо рта. При этом она отметила, что не может сделать специалисту замечание. «Потому что рядом стоят мужчины — мой муж, менеджер, охрана. Ну вот как я могу женщину опустить перед мужчинами и сказать: "У тебя воняет изо рта?"» — высказалась артистка.