Зверев в ужасе от пластики звезд

"Я, может быть, и хочу себе что-то сделать, но мне пока рано, - говорит Сергей. - Я вообще к пластике никак не отношусь. Вижу, что половина шоу-бизнеса убрала себе подбородки, переделала носы, скулы, а то и по третьему разу. Посмотрел на них и понял, что мне такое не нравится, мне такое не надо. Просто сделано плохо. Может быть, другой хирург это лучше бы сделал".