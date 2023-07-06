Зверев в ужасе от пластики звезд
Сергей Зверев уверяет, что залог его вечной молодости вовсе не в приверженности пластической хирургии, как может показаться со стороны.
"Я, может быть, и хочу себе что-то сделать, но мне пока рано, - говорит Сергей. - Я вообще к пластике никак не отношусь. Вижу, что половина шоу-бизнеса убрала себе подбородки, переделала носы, скулы, а то и по третьему разу. Посмотрел на них и понял, что мне такое не нравится, мне такое не надо. Просто сделано плохо. Может быть, другой хирург это лучше бы сделал".
Звезда в шоке еще и от того, как выглядят не то что его ровесники, а люди вдвое моложе.
"Я иногда смотрю на очень молодых ребят и девочек, даже своих бывших моделей, и хочется спросить: «Что ты делал все это время? Как надо было бухать и как надо было себя уничтожать, раз ты так выглядишь?!»"
Ну а как же он сам сохраняется и почему в 60 выглядит эдакой нестареющей куклой Барби в мужском обличии?
"Я не чур-чурю! - уверяет Зверев. - Потому что все, кто завидует, кто колдует, они быстро стареют. Потом делают тюнинг - и стареют еще быстрее".