Как правильно делать пилинг лица летом, чтобы не испортить кожу

Дерматокосметолог Студеникина запретила делать летом срединные и глубокие пилинги. Сама процедура (от англ. to peel — отслаивать, отшелушивать) подразумевает истончение защитного слоя кожи, что становится причиной повышенной чувствительности к ультрафиолету. Но современная косметология не стоит на месте. И если ещё недавно ответ на вопрос «можно ли делать пилинг летом?» был однозначно «нет», то сейчас специалисты говорят, что его можно делать и летом. Но не все виды.

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Врач-дерматокосметолог бренда Likato Professional Светлана Студеникина объяснила, что вместо глубоких и срединных пилингов летом нужно перейти исключительно на поверхностные.

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«В их состав обычно входят молочная, миндальная, азелаиновая, феруловая кислоты. Второй вариант — энзимные пилинги. Они не травмируют кожу, укрепляют её барьерную функцию и отлично увлажняют», — отметила эксперт.

Кому нельзя делать пилинг?

Врач предупредила, что пилинг нельзя делать, если кожа повреждена или воспалена. Студеникина добавила, что летом пилинг нельзя делать обладательницам чувствительной кожи, а также при куперозе, наличии хронических кожных заболеваний в острой стадии и при обострении герпеса, независимо от локализации.

«Также стоит воздержаться от пилинга после посещения пляжа или солярия, во время критических дней и при приёме увеличивающих фоточувствительность лекарств», — заключила врач.

Также стоит заранее обговаривать все нюансы процедуры с косметологом — ведь могут быть аллергические реакции на компоненты в составе пилинга.

Как ухаживать за кожей после пилинга?

После процедуры в течение 12 часов нельзя использовать косметику, заниматься спортом, загорать, посещать баню или сауну. Обязательно обрабатывать кожу кремами SPF с фактором защиты не ниже 50: санскрин наносится на кожу минимум за 20 минут до выхода на улицу и обновляется каждые 3 часа. Для восстановления кожи можно использовать средства с гиалуроновой кислотой, ниацинамидом, витамином B5.

Пилинг для кожи головы

А вы задумывались, что для того, чтобы каждый день наслаждаться и блестящими здоровыми волосами, нужно тоже делать пилинги для кожи головы? И многие зря о них забывают: недостаточное очищение кожи головы может привести к выпадению волос и в целом быстрому загрязнению.

Обычно химические пилинги лучше выбирать с врачом-трихологом, который назначит нужные анализы и определит, какой препарат подойдёт конкретно вашей коже головы и волосам.