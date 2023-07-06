Как выбрать подходящие духи

Духи - это основополагающий элемент в создании образа человека. Именно по нему в основном запоминают индивида, формируют первое впечатление и отношение соответственно. А потому пренебрегать выбором парфюма не стоит никогда.

© unsplash.com

Как выбрать духи

При этом выбрать конкретный вид духов бывает непросто. В первую очередь в рамках выбора стоит ориентироваться на группа аромата. В настоящее время последних существует довольно большое многообразие:

Цветочные ароматы;

Фруктовые ароматы;

Цитрусовые ароматы;

Восточные ароматы;

Морские ароматы;

Древесные ароматы и так далее.

Каждый из этих видов олицетворяет свои особенности, а конкретнее - свой необычный запах. Но для того, чтобы подобрать оптимальный продукт, мало просто определиться с его ароматом.

Так, еще уделить внимание придется мелодиям нот. Под данным выражением скрывается иерархия интенсивности запаха от продукции духов. Существует 3 основных типа мелодий:

Верхние - такие мелодии создают первое впечатление, которое проходит спустя примерно 30 минут;

обычно состоят из быстроиспаряющихся веществ;

Средние - после того, как исчезают верхние ноты, постепенно начинают проявляться средние; задают тон запаху на протяжении где-то 5 часов; обычно представляют собой смесь из многочисленных оттенков;

Базовые - завершающий штрих, который придает последнюю глубину всему аромату; раскрываются в самом конце; обычно действуют вплоть до 24 часов.

Наконец, стоит посмотреть и на собственные предпочтения тоже. Духи должны лишь дополнять человека, придавать ему и его образу завершенность и окончательно формировать последний. Именно поэтому при выборе духов стоит ориентировать на собственные предпочтения.