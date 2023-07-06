Как выбрать подходящие духи
Духи - это основополагающий элемент в создании образа человека. Именно по нему в основном запоминают индивида, формируют первое впечатление и отношение соответственно. А потому пренебрегать выбором парфюма не стоит никогда.
Как выбрать духи
При этом выбрать конкретный вид духов бывает непросто. В первую очередь в рамках выбора стоит ориентироваться на группа аромата. В настоящее время последних существует довольно большое многообразие:
Цветочные ароматы;
Фруктовые ароматы;
Цитрусовые ароматы;
Восточные ароматы;
Морские ароматы;
Древесные ароматы и так далее.
Каждый из этих видов олицетворяет свои особенности, а конкретнее - свой необычный запах. Но для того, чтобы подобрать оптимальный продукт, мало просто определиться с его ароматом.
Так, еще уделить внимание придется мелодиям нот. Под данным выражением скрывается иерархия интенсивности запаха от продукции духов. Существует 3 основных типа мелодий:
- Верхние - такие мелодии создают первое впечатление, которое проходит спустя примерно 30 минут;
- обычно состоят из быстроиспаряющихся веществ;
- Средние - после того, как исчезают верхние ноты, постепенно начинают проявляться средние; задают тон запаху на протяжении где-то 5 часов; обычно представляют собой смесь из многочисленных оттенков;
- Базовые - завершающий штрих, который придает последнюю глубину всему аромату; раскрываются в самом конце; обычно действуют вплоть до 24 часов.
Наконец, стоит посмотреть и на собственные предпочтения тоже. Духи должны лишь дополнять человека, придавать ему и его образу завершенность и окончательно формировать последний. Именно поэтому при выборе духов стоит ориентировать на собственные предпочтения.
Иногда для этого может даже потребоваться помощь со стороны специалистов. Последние изучают особенности индивида, его внешний вид и характер, подбирая по итогу оптимальный аромат и консистенцию. Часто человеку требуется даже несколько духов. Например, одни из них могут понадобиться для деловых встреч, вторые для выходных, а третьи для домашнего использования.