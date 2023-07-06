68-летняя женщина раскрыла секреты моложавой внешности

Блогерша зрелого возраста Мелисса (фамилия неизвестна) из Теннесси, США, раскрыла секреты моложавой внешности и восхитила подписчиков. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 94,9 тысячи подписчиков.

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68-летняя инфлюэнсерша с никнеймом @msmelissa55 продемонстрировала лицо без косметических средств, на котором отсутствуют глубокие морщины. По словам юзерши, сохранить такой внешний вид ей помогают простые правила домашнего ухода.

В первую очередь женщина рассказала, что умывается с помощью самостоятельно связанной жесткой мочалки, которая помогает отшелушивать ороговевший слой кожи. Помимо этого, она призналась, что регулярно делает массаж специальным косметическим роллером для лица.

Мелисса добавила, что наносит на кожу сыворотку с витамином С, а также лосьон с фитиновой кислотой, которую получают из рисовых отрубей и пшеничного жмыха. В заключение автор ролика уточнила, что всегда носит с собой солнцезащитный крем и постоянно им пользуется.

Видео стало вирусным и набрало почти 200 тысяч просмотров. Пользователи сети оценили внешность блогерши в комментариях под постом. «Какая у вас красивая кожа!», «Неужели вам 68? Вы просто безупречная!», «Никакой макияж не сотворит таких чудес. Вы выглядите максимум на 40 и прекрасны в любом возрасте!» — восторженно высказались они.