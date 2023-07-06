Врач назвала простые способы сохранить фигуру в отпуске

«Важно не только то, что вы едите, но и то, когда вы это едите. Голодание 12 часов в течение суток дает достаточно времени для восстановления клеток и предлагает различные преимущества, включая потерю веса, улучшение настроения и повышение уровня энергии», — заявила медик.

Пономарева посоветовала узнавать на ресепшене самое позднее доступное время для принятия пищи утром. По ее словам, таким образом поужинать захочется немного раньше. При этом для здорового завтрака специалист порекомендовала выбирать омлет, приготовленные или сырые овощи, а также греческий йогурт. В свою очередь, блюд с содержанием большого количества сахара, как утверждает диетолог, необходимо избегать.