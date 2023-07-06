Девушка вколола ботокс и утратила возможность улыбаться

Блогерша Кора (фамилия неизвестна) вколола инъекции ботокса и утратила способность выражать эмоции. Своим опытом она поделилась в TikTok-аккаунте.

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Юзерша с никнеймом @corabreilein рассказала, что потеряла возможность улыбаться из-за чрезмерного количества введенного препарата, который блокирует мышцы. По ее словам, из-за частых вмешательств косметолога окружающие не могут распознать ее истинное настроение.

«На днях мой босс сказал мне, что не понимает, как я отношусь к встрече, потому что не выражаю никакой реакции», — посетовала Кора.

На опубликованных кадрах инфлюэнсерша попыталась широко улыбнуться. В ролике видно, что лицо девушки ограничено в движении, вследствие чего она не может полноценно рассмеяться.

«Я выгляжу как сумасшедшая, потому что мои глаза становятся безумными в улыбке. Мне кажется, что я похожа на куклу из фильма ужасов», — призналась она.

Пользователи сети неоднозначно оценили внешность автора видео в комментариях под постом.

«У вас застывший взгляд», «Ваше выражение лица вызывает у меня ужас», «А мне нравится, после вашего видео я тоже захотела вколось ботокс», «Мне нравится, какой результат вы получили», — написали они.