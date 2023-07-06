Врач-дерматолог рассказала, как остановить поседение волос

Седина – признак старости, однако встречается и раннее поседение волос. Обладателям ранней седины остается маскировать этот недостаток оттеночными косметическими средствами. Но почему у некоторых людей волосы седеют раньше, скажем так, календарных сроков? Раннее поседение волос может говорить о генетической предрасположенности, указала в беседе с Pravda.Ru врач-дерматолог, косметолог, главный врач клиники «Монако» Лидия Гаевская.

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Специалист разъяснила, что пигмент в волосах начинает исчезать из-за нарушения функции мелоноцитов. «Есть меланоцит, который нам синтезирует выработку меланина в коже, выработку меланина на роговице глаза и выработку меланина точно так же в волосах», – указала косметолог. А плохая «работа» меланоцита – это, как правило, нарушение питания волоса в периферических сосудах из-за закупорки периферических сосудов.

«И тогда у нас идет нарушение питания волоса, функция меланоцита нарушается, он вырабатывает меньше пигмента, и структура меняется – он становится седым», – разъяснила дерматолог.

Однако не стоит расстраиваться: есть несколько способов замедлить процесс поседения, объяснила Гаевская. Во-первых, необходимо пить достаточное количество воды – это простимулирует хорошее кровоснабжение корней волос. Во-вторых – нужно беречь волосы от воздействия УФ-лучей летом, носить головной убор, так как в жару и в холод идет расширение и спазм, соответственно, периферических сосудов на коже головы. В-третьих – проводить микротоковую терапию, инфракрасную стимуляцию, мезотерапевтические процедуры и массажи и пользоваться аппаратом Дарсонваль. Все эти уходы направлены на стимуляцию кровоснабжения волосяных луковиц.