Можно ли наносить макияж в жару: ответ косметолога

Красивый макияж – неотъемлемая часть повседневного образа почти каждой женщины. Однако в знойную погоду от него лучше отказаться, иначе для предотвращения последствий придется поселиться в косметологическом кабинете. Подробнее о реакции кожи лица на косметику в жару рассказала «ФедералПресс» врач-косметолог, дерматолог Татьяна Егорова.

© РИА "ФедералПресс"

«В жаркий день макияж категорически недопустим, потому что поры максимально открыты. Все, что мы наносим на кожу, проникает в их глубокие слои», – объяснила специалист.

Результатом макияжа в жару станет обсыпанное лицо, предупредила Егорова. На коже будут как открытые, так и закрытые комедоны, также возможно инфицирование – пустулы.

В знойный день необходимо тщательно очистить кожу, а затем нанести крем с SPF 50+. Только после этого можно выходить на улицу. И никакой косметики – коже от нее становится хуже, заключила врач.