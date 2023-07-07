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Россиянкам раскрыли способы освежить прическу без помощи парикмахера

Стилистка по волосам Алла Бондарцова раскрыла россиянкам способы освежить прическу без помощи парикмахера. Соответствующий материал появился на сайте издания Teleprogramma.pro.

Раскрыты способы освежить прическу без помощи парикмахера
© Lenta.ru

В первую очередь специалистка обратила внимание на аксессуары для волос и использование продуктов для стайлинга.

«Разные средства могут придать волосам объем, текстуру, блеск или фиксацию там, где нужно», — рассказала она и посоветовала присмотреться к различным гелям, муссам, лакам и воскам.

Кроме того, скорректировать свой образ можно с помощью челки или небольшого окрашивания. Например, если отсутствует желание полностью поменять цвет волос, то возможно добавить контрастные пряди.

В заключение Бондарцова порекомендовала провести эксперименты с изменением пробора.

«Если вы обычно носите волосы на прямой пробор, попробуйте сдвинуть пробор вбок или сделать прическу с объемными завитками», — пояснила эксперт.