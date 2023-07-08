Как создать самый шикарный маникюр в 2023 году

Любая модница стремится сделать образ уникальным и неповторимым. Поможет справиться с задачей самый шикарный маникюр в 2023 году, который придаст пикантности и выступит стильной изюминкой. Мастера нейл-сервиса создают неординарные дизайны, прибегая к подбору гармоничной цветовой гаммы, украшению ногтей оригинальными декоративными элементами.

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Модные цветовые решения в маникюре в 2023 году

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Классический красный цвет поможет воплотить роковой образ. Он является символом страсти и энергии, поэтому идеально подойдет для девушек, стремящихся создать шикарный и соблазнительный лук.

Мягкие и нежные цвета, такие как светло-голубой, лавандовый и мятный, ассоциируются с романтичностью и женственностью. Особой популярностью пользуется бледно-розовый дизайн в стиле Барби.

Сине-голубая гамма подойдет представительницам прекрасного пола, желающих привнести в нейл-арт благородные нотки. Палитра актуальна как в зимний, так и в летний сезон. В последнем случае создается эффектный морской маникюр.

Viva-magenta объявлен главным трендом в 2023 году. Нейл-арт делается с использованием сиреневого, лавандового, фиолетового оттенков, цвета «фуксия».

Молочный оттенок лака обоснованно признан универсальным цветовым решением. Маникюр, выполненный в подобном цвете, органично впишется в деловой или повседневный кэжуал-образ.

Яркая тональность лаков поможет воплотить нейл-арт, максимально привлекающий внимание. К актуальным трендам относятся желтые, салатовые оттенки лаков.

Роскошь и шик поможет создать покрытие с эффектом металлик. Переливающаяся структура лака особенно гармонично смотрится на длинных ногтях. Удачно подобранная тональность нейл-арта способна сделать его незабываемым. При выборе оттенков для маникюра модницам рекомендуется обращать внимание на следующие актуальные тренды:

Роскошные элементы и украшения для эффектного маникюра

Тонкие металлические ленты или цветные нити создают яркие акценты на ногтях. Нанесите базовое покрытие и аккуратно поместите декоративный элемент на ногтевую пластину.

Стразы используют для добавления блеска и роскоши нейл-арту. Их можно размещать по всей поверхности ногтя или создавать узоры, заполнять мелкими камушками геометрические фигуры.

Используйте металлическую фольгу, чтобы создать переливающийся эффект на ногтях. Нанесите базовое покрытие и, когда оно еще влажное, аккуратно приложите фольгу на ногтевую пластину. Затем удалите лишнюю фольгу и закрепите дизайн топовым покрытием.

Добавьте элегантности вашему маникюру, используя перламутровые лаки. Альтернативный вариант – обратиться к нанесению нежной жемчужной или броской металлизированной втирки.

Глиттер — это блестящие частицы, которые можно нанести на ногти для создания сияющего эффекта. Зачастую детали изначально содержатся в лаках различных оттенков. Для вечернего выхода подойдет нейл-арт, который ассоциируется с роскошью и шиком. Достичь желаемого эффекта помогут всевозможные оригинальные декоративные элементы. Девушкам рекомендуется обращать внимание на следующие актуальные тенденции:

Идеи с использованием блесток, страз и металлических оттенков

Градиент создается при помощи эффекта растяжки, когда мелкие блестки уменьшаются от кончика к основанию ногтя или в обратном направлении.

Пользуется популярностью акцентирование одного пальца путем заполнения его блестками. Остальные ногти можно покрыть однотонным лаком для создания контраста.

Максимально привлечет внимание дизайн, в котором все ногтевые пластины равномерно покрыты блестками.

Классический френч приобретает неординарные черты с помощью нанесения блесток на кончики ногтей. Возьмите детали одного цвета или смешайте несколько оттенков для создания уникального эффекта. Всевозможные блестящие элементы помогут создать шикарный маникюр. При воплощении дизайна с блестками руководствуются следующими идеями:

Яркий акцент воплощается с помощью крупного камня, размещенного в центральной части ногтевой пластины. Подобный дизайн делают на одном или всех пальцах.

С помощью страз можно создать геометрические узоры, цветочные мотивы, абстрактные дизайны. Камни наносятся в желаемом порядке, могут быть прозрачными или разноцветными.

При создании френча стразы добавляются на кончики ногтей. Камушки размещают у самого края пластины или они выступают в качестве полоски, разграничивающей «улыбку» и основу. Отличный способ добавить ногтям блеск и роскошь – прибегнуть к дополнению стразами:

Пользуется популярностью нанесение на ногти потали, имеющей металлический оттенок. Абстрактный нейл-арт смотрится стильно и неординарно.

Простое, но эффектное решение – прибегнуть к заполнению всех ногтей металлизированной втиркой.

Лак металлического оттенка разрешается использовать для заполнения геометрических фигур, прорисовки абстрактных извилистых линий. Маникюр в стиле металлик — это эффектный современный вариант дизайна, который воплощается с помощью следующих идей:

Тематические и сезонные вариации шикарного маникюра

Летний маникюр предлагает широкий выбор ярких цветов и дизайнов. Для воплощения монохромного нейл-арта подойдут насыщенные цвета, такие как розовый, оранжевый, желтый, голубой или зеленый. Отражением фруктовой тематики станут рисунки, изображающие арбузы, ананасы, ягоды и цитрусовые. Морскую атмосферу на ногтях удастся воплотить, используя оттенки синего, белого и зеленого. Можно нанести голубой лак на ногтевую пластину и добавить дизайн, изображающий волны, ракушки, рыбок или якорь.

При создании весеннего маникюра неизменно актуальной остается цветочная и растительная тематика. Особую нежность придаст прорисовка мелких флористических узоров или веточек.

Зимний маникюр не обойдется без изображения снежинок и морозных узоров, праздничных рисунков в виде оленей, елочных игрушек и веток, фигурки Деда Мороза.

Осенний дизайн создается с помощью листьев таких оттенков, как темно-красный, оранжевый, коричневый и бордовый. К числу актуальных трендов относятся изображения рябины, которая прорисовывается лаком или делается объемной путем выкладывания бусин или страз. Стильный и креативный нейл-арт создается с учетом тематики, характерной для определенного сезона:

Подведем итог