Почему на конкурсах красоты все чаще побеждают девушки, сделавшие пластику

Победительницей конкурса «Мисс Москва» в этом году стала 25-летняя Ангелина Бреженская из Саратова. При этом нетрудно заметить, что наружность Ангелины слишком прекрасна — дело явно не обошлось без эстетической хирургии. «Вечерняя Москва» расспросила стилиста Влада Лисовца, как менялись представления о красоте за последние десятилетия.

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— Оценивая победительниц российских конкурсов красоты, мы можем увидеть, что у нас критерии красоты на протяжении многих лет практически не меняются. Сегодня победила девушка с «детским» нежным лицом, завтра победит со «взрослым», немного угловатым.

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Сегодня блондинка, завтра брюнетка. Сегодня с подкачанными губами, завтра с натуральными. Современные эстетические технологии позволяют улучшать внешность практически незаметно для неспециалистов. Тем более когда участниц подготавливают к конкурсу, их стараются унифицировать. Одинаково красят, причесывают. Все становятся похожи на кукол.

К реальной красоте это имеет очень мало отношения. А в реальности представления о красоте в мире меняются очень заметно. В 1920– 1930-е годы приветствовались более мягкие, детские черты, потом, после Второй мировой войны, — очень взрослые, с выраженными скулами, «серьезным» выражением глаз. Потом в моду вошел подростковый, хулиганский стиль.

А в 1990-е красота снова «повзрослела». В последние несколько лет, в эпоху соцсетей, женщины — увы — стремятся быть похожими друг на друга. Походы к косметологам и хирургам-пластикам — норма почти для всех, кто хочет чувствовать себя привлекательной. В итоге все красавицы становятся копиями друг друга.

Мария Калинина: зато все настоящее

Столичная десятиклассница Маша Калинина покорила жюри первого в СССР конкурса красоты «Московская красавица — 88» своей доброжелательностью и живым обаянием. Участницы конкурса были очень разные, и все — без намека на хирургические улучшения внешности. У Маши, по мнению некоторых экспертов, черты лица немного резковаты, не очень полные губы, зато все настоящее.

Юлия Суханова: натуральный «беби-фейс»

Титул «Мисс СССР — 1989» достался москвичке-десятикласснице Юлии Сухановой. Круглые скулы, мягкий овал лица, натуральные пухлые губы — типаж, очень модный на рубеже 1980-х и 1990-х, — принесли девушке заслуженную победу. К слову, Юлия была сравнительно миниатюрной для модели: грудь — 91 см, талия — 59 см, рост — 172 см.

Ангелина Бреженская: похожа на куклу

На прошлой неделе состоялся финал конкурса «Мисс Москва — 2023». Первой красавицей столицы по итогам голосования стала 25-летняя телеведущая Ангелина Бреженская. По слухам, у девушки очень обеспеченный жених из российских «форбсов», который уже сделал ей предложение руки и сердца. Но примечательна красавица не столько счастливой женской судьбой, сколько числом хирургических вмешательств в ее внешность. Пользователи в соцсетях даже обозвали прекрасную Ангелину пластиковой куклой.

Виктория Лопырева: «коррекция» без перебора

Еще одна яркая и рослая (177 см) красавица. После того как выиграла титул «Мисс Россия — 2003», Виктория стала успешной моделью и телеведущей. При этом на снимке, запечатлевшем победу Лопыревой на конкурсе в 2003 году, мы видим немного другую девушку. Нос у нее потолще, чем сейчас, а губы — потоньше. Да и в целом Виктория себя «корректирует», но без перебора.

Нина Банная: ни одной морщинки

Национальный конкурс красоты «Миссис Россия» среди замужних женщин последние лет 10 — всероссийский фестиваль достижений косметической медицины. Если мы приглядимся к первой «Миссис» нашей страны за 2022 год, 40-летней Нине Банной, мы увидим лоб без единой морщинки (явно ботокс), идеальный овал лица, высокие четкие скулы, ну и губы, конечно. Куда же без них.

Оксана Федорова: губы «выросли» позже

Оксана Федорова в момент получения титула «Мисс Россия — 2001» выглядит вполне естественно: никаких «наращенных» скул и губ. Уста красавицы начали «расти» как на дрожжах уже после того, как она покинула мир профессиональной красоты, отказалась от звания «Мисс Вселенная» и вернулась в Россию.

Мария Кежа: ямочки на щеках

Натуральная блондинка Мария Кежа тоже получила свой титул «Мисс СССР — 1990» в самом нежном возрасте — в 17 лет. И снова — никаких пластических вмешательств. Природный объем губ, ямочки на щеках. При этом она выше своих предшественниц: при росте 180 см объемы бюста, талии и бедер у нее близки к модельным 90–60–90.

Татьяна Котова: сохранить то, что есть

Прекрасная ростовчанка завоевала титул «Мисс Россия — 2006». Также она отметилась в конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная», пела в группе «ВиаГра».

Натуральная красота Татьяны очевидна. Но уже на конкурсе «Мисс Россия» ее губы выглядят подозрительно полными. Сейчас Татьяна старается делать акцент на уходе. По крайней мере на фото «до и после» катастрофической разницы вы не увидите.

Аля Саламова: рука косметолога

23-летняя москвичка носила титул «Мисс Москва — 2021» два года из-за пандемии. Действительно приятная девушка, однако форма скул и величина губ вызывают подозрения. Вполне возможно, что частично эту красоту обеспечивают филлеры, вколотые заботливой рукой косметолога.

Ирина Антоненко: наверстала упущенное

Светлоглазая шатенка, покорительница жюри «Мисс Россия — 2010» выглядит вполне натурально. Естественные очертания скул и немного тяжеловатой нижней части лица свидетельствуют о том, что девушка никаких активных пластических манипуляций с внешностью не делала. Однако потом, судя по современным фото, явно наверстала упущенное.

Анна Янкова: ах, эти брови

«Мисс Москва — 2022» выглядит эффектно. Но бросаются в глаза густо начерненные брови и совершенно неподражаемых размеров губы. Такой объем — явно искусственного происхождения.

Анна Линникова: почти настоящая

22-летняя «Мисс Россия — 2022» — обладательница природных красиво очерченных скул. Однако в верхнюю губу барышня все же добавила чуть-чуть филлера.

Наталья Оскар: зрелая красота

Недавно в финале конкурса «Миссис Россия — 2023» победила 33-летняя супруга преуспевающего бизнесмена Наталья Оскар из Хабаровска, обойдя 83 конкурентки. Теперь дама представит нашу страну в международном шоу Mrs. World в Лас-Вегасе. Наталья так же, как и Нина Банная, поразила публику гладкостью чела, скульптурной формой подбородка и объемом губ. Все это вряд ли носит природный характер.

Ольга Валеева: из ряда вон

Многие помнят победу 34-летней Ольги Валеевой на конкурсе «Королева красоты — Крым. Весна-2022». Запомнилась россиянам девушка своей колоритной внешностью, которая в критерии такого рода соревнований не вписывается совсем. У Ольги копна рыжих волос, татуировки по всему телу, очень загорелая кожа и слишком пухлые губы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Свиридов, пластический хирург:

— Изучив профиль Ангелины в соцсети, могу сказать, что ей были выполнены несколько операций и присутствует активное вмешательство со стороны косметологов. А именно — ринопластика, контурная пластика губ, скул и, возможно, подбородка.

Выглядит девушка искусственно. Не знаю, какими критериями руководствовались члены жюри, но результат очень странный. Мы видим уже не первый раз в этом году, что активно продвигается образ куклы Барби. Его сейчас активно транслируют соцсети. Это калечит психику юных девчонок. Большинство хотят подражать этому образу, но на самом деле это пример того, как делать не стоит.