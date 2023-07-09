Пластический хирург предупредила об опасности желания скопировать нос звезды

Точная копия носа знаменитости после пластической операции может смотреться не так, как запланировано, предупредила пластический хирург Иляна Гончарова. Об опасности желания скопировать нос звезды она предупредила в беседе с Life.ru.

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Она указала на то, что у всех людей разные пропорции лица, разные черты, следовательно, даже точная копия носа знаменитости на другом лице может смотреться плохо. «Если нос хорошей формы, но непропорционально маленький или короткий, то это будет некрасиво. Поэтому будущую форму носа нужно подбирать под форму лица», — говорит врач.

Кроме того, желаемая форма носа может быть получена не из любых исходных физических данных человека. Если у человека толстый тип кожи и крупный кончик, привела пример Гончарова, тонкий нос сделать не получится. Также, добавила хирург, в течение года после операции нос приобретет немного другую форму, чем на операционном столе, и спрогнозировать финальный результат сложно.

По словам Гончаровой, при определенных условиях, изначальных анатомических данных пациента и высоком мастерстве хирурга действительно можно повторить нос как у звезды, но стремиться к этому не стоит. «Чтобы получить красивый гармоничный результат, правильнее будет подобрать ту форму, которая подходит именно вам, опираясь на золотое сечение и пропорции вашего лица», — заключила она.