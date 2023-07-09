Врачи рассказали о рисках модного «пивного» загара

Этим летом в социальных сетях появилось множество видеороликов, в которых блогеры говорят о пользе обливания на пляже пивом. По мнению интернет-советчиков, «пивной» загар получается быстрым, ровным и красивым. Однако профильные специалисты, выступившие в эфире телеканал «Доктор», предостерегли всех любителей побрызгать свое незагорелое тело пивом.

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Все дело в том, что хмель провоцирует в организме выработку меланина. Если принимать солнечные ванны таким способом часто, то кратно возрастет вероятность заработать гиперпигментацию или лентиго, выраженную темными пятнами с четким контуром.

Кроме того, «пивной» загар ускоряет фотостарение и повышает риск онкологических заболеваний. Также специалисты предупредили, что если человек часто сгорает до шелушения кожи, то «пивной» способ точно не лучший выбор, поскольку спирт в напитке высушит кожу еще сильнее, передает «Петербургский дневник».