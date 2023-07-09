Врачи рассказали о рисках модного «пивного» загара
Этим летом в социальных сетях появилось множество видеороликов, в которых блогеры говорят о пользе обливания на пляже пивом. По мнению интернет-советчиков, «пивной» загар получается быстрым, ровным и красивым. Однако профильные специалисты, выступившие в эфире телеканал «Доктор», предостерегли всех любителей побрызгать свое незагорелое тело пивом.
Все дело в том, что хмель провоцирует в организме выработку меланина. Если принимать солнечные ванны таким способом часто, то кратно возрастет вероятность заработать гиперпигментацию или лентиго, выраженную темными пятнами с четким контуром.
Кроме того, «пивной» загар ускоряет фотостарение и повышает риск онкологических заболеваний. Также специалисты предупредили, что если человек часто сгорает до шелушения кожи, то «пивной» способ точно не лучший выбор, поскольку спирт в напитке высушит кожу еще сильнее, передает «Петербургский дневник».
В летний сезон кожа очень уязвима для солнца, из-за этого усиливается процесс фотостарения и может появиться пигментация. Поэтому очень важно использовать SPF-защиту и правильно ее подобрать. Подробнее об этом «Вечерняя Москва» поговорила со специалистом.