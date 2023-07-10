Правила загара: специалисты рассказали, как не стать жертвой солнечных лучей

В Самарской области установилась жаркая погода и самое время поговорить о вреде, которое солнце может нанести человеку. Многие видят пользу загара в выработке витамина D, но также ультрафиолет способен вызывать несколько видов рака кожи. О том, как загорать правильно и кому лучше вовсе воздержаться от длительного пребывания на солнце, рассказали специалисты Роскачества.

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Загар - не показатель, как замечательно вы провели отпуск на пляже. Это результат защитной реакции кожи на вредное воздействие солнечного света. Загар чреват не только вероятным раком кожи, но и ожогами и ускоренным старением.

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Кроме меланомы есть и другие, менее опасные и более распространенные формы рака кожи. Это базальноклеточная и плоскоклеточная карцинома. Чаще всего немеланомные раковые заболевания кожи развиваются на тех участках тела, которые обычно открыты солнцу: уши, шея, плечи, руки.

Средства защиты

Способ защиты первого порядка – одежда с длинным рукавом, шляпы и солнцезащитные средства. Ведь все тело под тканью не спрятать, особенно если вы на пляже. Многие косметологи на всякий случай советуют брать кремы с SPF 50.

Индекс SPF обозначает, какую часть лучей пропускает средство. Например, крем SPF 30 пропустит 1/30 часть лучей.

- Индекс SPF 50 означает, что при нанесении крема на кожу она выдержит УФ-облучение в 50 раз более интенсивное. Но это не значит, что, намазавшись, вы можете находиться под солнцем в 50 раз дольше, чем без крема. Ведь, например, в разных регионах интенсивность УФ-излучения может быть разной, к тому же она может меняться в течение дня. Влияет и фототип кожи. В конце концов, крем может стираться, смываться и распадаться под влиянием солнечного света, а если он нанесен неравномерно, то и защита будет соответствующая, – рассказывает врач-дерматовенеролог, доктор медицинских наук Екатерина Васильева.

Когда можно загорать

Безопасным считается время с 9 до 11 утра и с 16 до 19 вечера, но и в эти часы обязательно нужно использовать крема от солнца.