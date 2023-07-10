Как подтянуть кожу после резкого похудения

Казалось бы, избавление от лишних килограммов должно вызывать радость у человека. Но если похудение было резким, остается обвисшая растянутая кожа, которая совсем не вызывает положительных эмоций. Почему так происходит и что делать, чтобы получить тело мечты, рассказывает Амжад Аль-Юсеф ― ведущий пластический хирург и основатель центра инновационной медицины.

© Eva.ru

Почему появляется лишняя кожа

Видео дня

Если снижение веса происходит постепенно, то кожа подтягивается под новые контуры тела. За это отвечают внутренние процессы регенерации, а также синтез коллагена и эластина.

В случаях, когда по каким-то причинам случается экстренная потеря веса в десятки килограмм, то кожа просто не успевает за этим процессом. В результате на теле образуются участки с тяжелой обвисшей кожей, что вызывает значительный физический и эстетический дискомфорт у человека.

Что делать с обвисшей кожей

Если тонус кожи высокий, то иногда проблему можно решить с помощью аппаратной косметологии. Различные процедуры позволяют улучшить тургор кожи и активизировать работу фибробластов ― клеток, которые вырабатывают эластин и коллаген, отвечающих за упругость кожи.

Дополнительно можно носить компрессионное белье. Для отдельных зон такие решения бывают эффективны. Если излишки кожи образовались по всему телу, и собственный тургор не позволяет ей сократиться самостоятельно, то без пластической хирургии уже не обойтись.

Какие операции эффективны

Абдоминопластика

Так называется пластика живота. Операция позволяет сделать живот плоским и подтянутым. Ее можно делать и после потери веса, и для похудения. Во втором случае абдоминопластика сочетается с липосакцией ― удалением подкожно-жировой клетчатки.

Хирург делает горизонтальный разрез ниже линии бикини, через который убирает кожно-жировой фартук, подтягивает ослабленные мышцы живота и, если нужно, меняет расположение пупка.

Бодилифтинг

По-другому это называется контурной пластикой тела. Операция может проводиться на ягодицах, талии, животе, бедрах, руках и ногах. В нужных зонах хирург удаляет лишнюю обвисшую кожу и формирует новые линии стройного тела.

Как и абдоминопластику, бодилифтинг можно делать с целью похудения. Тогда сначала хирург проводит липосакцию, удаляя жировую клетчатку у пациента. А затем сшивает кожу, формируя желаемую фигуру.

Кстати, удаленный жир можно использовать для увеличения груди или ягодиц. Такая операция называется липофилинг и может быть проведена прямо во время контурной пластики.

Подтяжка груди