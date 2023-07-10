Как сохранить стойкость макияжа в жару
Стойкость макияжа летом – задача не из простых, но грамотная подготовка кожи и подходящая декоративная косметика помогут сохранить макияж даже в самые жаркие дни. О том, как сделать стойкий мейк-ап летом, нам рассказала Арина Тахавеева, основательница бренда минеральной косметики Mini Cosmetics.
Подготовьте кожу к нанесению макияжа
«Враги» стойкого летнего макияжа – повышенные выработка себума и потоотделение. Для того, чтобы сохранить макияж в жару, необходимо создать базу для нанесения косметики: поработать с кожей для сокращения выработки пота и кожного сала.
Летом нужно использовать одну и ту же схему для того, чтобы макияж держался как можно дольше:
1. Очищать кожу деликатным очищающим средством на мягких ПАВ (например, пенка).
2. Протирать лицо тоником.
3. Наносить флюид.
4. После того, как флюид впитывается, закрепить работу с кожей праймером для макияжа.
Подготовка кожи – необходимая база для нанесения тональных средств, румян, скульптора и хайлайтера.
Используйте лёгкие и невесомые текстуры
Плотные тональные средства с матовым финишем не только приносят дискомфорт коже в жару и провоцируют закупорку пор и воспаления, но и не гарантируют стойкость макияжа.
Добавьте в косметичку средства с лёгкими и невесомыми текстурами: bb-кремы, cc-кремы, тональные флюиды, кушоны. Использование любого из перечисленных средств обещает вам здоровое сияние кожи и стойкость макияжа.
Отдайте предпочтение лёгкой декоративной косметике
Лето + тренд на «влажную» кожу = идеальное сочетание. Добиться такого эффекта можно с помощью минеральной косметики – декоративных продуктов, состоящих из природных минералов. Такая косметика позволяет коже дышать, оставляя невесомое покрытие и не забивая поры, при всём этом сохраняя стойкость макияжа.
Чтобы достичь эффекта «влажной» кожи, используйте лёгкую тональную основу и распределяйте её по лицу влажным спонжем. Небольшое количество минерального хайлайтера добавьте на скулы, спинку носа, подбородок и центр подвижного века.
Используйте водостойкую косметику для глаз
Водостойкая косметика для создания макияжа глаз – лучший друг в жару.
Must-have летней косметички: влагоустойчивые тушь для ресниц, кайял, карандаш для бровей.
Добавьте в косметичку фиксатор для макияжа
Минеральная фиксирующая пудра или спрей для закрепления макияжа станут незаменимыми помощниками при создании стойкого мейк-апа в жару.
Как сделать стойкий макияж минеральной косметикой
Для начала создайте тональную эмульсию, смешав минеральную пудру и дневной крем. Распределите эмульсию на лице с помощью влажного спонжа.
Сочетание пудры и крема создаёт ровный тон и скрывает недостатки в виде синячков или мелких прыщиков.
Затем пальчиком или кистью нанесите минеральный бронзер на скулы, а хайлайтер – на спинку носа и подбородок.
Минеральную помадку постукивающими движениями пальцев распределите на губах и щёчках.
В уголок глаза добавьте сияющий пигмент, а ресницы подчеркните тушью.
Закрепите макияж прозрачной пудрой. Пудра-вуаль зафиксирует мейк и создаст эффект «фотошопа», выравнивая тон.