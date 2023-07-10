Как сохранить стойкость макияжа в жару

Стойкость макияжа летом – задача не из простых, но грамотная подготовка кожи и подходящая декоративная косметика помогут сохранить макияж даже в самые жаркие дни. О том, как сделать стойкий мейк-ап летом, нам рассказала Арина Тахавеева, основательница бренда минеральной косметики Mini Cosmetics.

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Подготовьте кожу к нанесению макияжа

«Враги» стойкого летнего макияжа – повышенные выработка себума и потоотделение. Для того, чтобы сохранить макияж в жару, необходимо создать базу для нанесения косметики: поработать с кожей для сокращения выработки пота и кожного сала.

Летом нужно использовать одну и ту же схему для того, чтобы макияж держался как можно дольше:

1. Очищать кожу деликатным очищающим средством на мягких ПАВ (например, пенка).

2. Протирать лицо тоником.

3. Наносить флюид.

4. После того, как флюид впитывается, закрепить работу с кожей праймером для макияжа.

Подготовка кожи – необходимая база для нанесения тональных средств, румян, скульптора и хайлайтера.

Используйте лёгкие и невесомые текстуры

Плотные тональные средства с матовым финишем не только приносят дискомфорт коже в жару и провоцируют закупорку пор и воспаления, но и не гарантируют стойкость макияжа.

Добавьте в косметичку средства с лёгкими и невесомыми текстурами: bb-кремы, cc-кремы, тональные флюиды, кушоны. Использование любого из перечисленных средств обещает вам здоровое сияние кожи и стойкость макияжа.

Отдайте предпочтение лёгкой декоративной косметике

Лето + тренд на «влажную» кожу = идеальное сочетание. Добиться такого эффекта можно с помощью минеральной косметики – декоративных продуктов, состоящих из природных минералов. Такая косметика позволяет коже дышать, оставляя невесомое покрытие и не забивая поры, при всём этом сохраняя стойкость макияжа.

Чтобы достичь эффекта «влажной» кожи, используйте лёгкую тональную основу и распределяйте её по лицу влажным спонжем. Небольшое количество минерального хайлайтера добавьте на скулы, спинку носа, подбородок и центр подвижного века.

Используйте водостойкую косметику для глаз

Водостойкая косметика для создания макияжа глаз – лучший друг в жару.

Must-have летней косметички: влагоустойчивые тушь для ресниц, кайял, карандаш для бровей.

Добавьте в косметичку фиксатор для макияжа

Минеральная фиксирующая пудра или спрей для закрепления макияжа станут незаменимыми помощниками при создании стойкого мейк-апа в жару.

Как сделать стойкий макияж минеральной косметикой

Для начала создайте тональную эмульсию, смешав минеральную пудру и дневной крем. Распределите эмульсию на лице с помощью влажного спонжа.

Сочетание пудры и крема создаёт ровный тон и скрывает недостатки в виде синячков или мелких прыщиков.

Затем пальчиком или кистью нанесите минеральный бронзер на скулы, а хайлайтер – на спинку носа и подбородок.

Минеральную помадку постукивающими движениями пальцев распределите на губах и щёчках.

В уголок глаза добавьте сияющий пигмент, а ресницы подчеркните тушью.