Как в 60 выглядеть на 40

Блогерша Джиджи с никнеймом gigi__333, прославившаяся в сети благодаря своей моложавой внешности, рассказала подписчикам, в чем секрет ее привлекательности. 58-летняя женщина сняла свое лицо крупным планом и таким образом продемонстрировала подписчикам, что у нее нет морщин, пигментных пятен и других признаков старения.

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Подписчики не поскупились на лестные комментарии и восторженные комплименты. «Не могу поверить, что вам 58!», «Вы выглядите просто потрясающе, словно вам 40 лет», «Ваша кожа просто сияет! Надеюсь, я в ваши годы буду выглядеть примерно так же», – написали они.

Рецепт своей молодости Джиджи не стала скрывать от поклонников и рассказала, как ей удается так хорошо выглядеть. По ее словам, самый важный шаг ухода за кожей лица – это отшелушивание. «Причем необходимо это делать регулярно», – подчеркнула она. Также женщина посоветовала поклонникам всегда умываться перед сном. Кроме того, Джиджи съедает в день по три бразильских ореха и в этом тоже видим залог отличного состояния своей кожи, передает «Лента.ру».

Еще одна рекомендация для многих подписчиков стала буквально откровением.

«Я советую перед каждым стаканом воды класть под язык щепотку кельтской морской соли и повторять это по восемь-девять раз в день», – поделилась блогерша.