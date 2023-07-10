Секреты молодости и красоты Наталии Орейро

Звезда уверена, что оставаться привлекательной просто.

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Недавно звезды «Дикого ангела» Наталия Орейро и Факундо Арана устроили совместный прямой эфир. Актер, исполнивший роль Иво, не переставал восхищаться тем, что его коллега выглядит столь же прекрасно, как и много лет назад. И с ним солидарны тысячи поклонников Натальи: она действительно почти не изменилась со времен выхода любимого многими сериалами. Секреты красоты Орейро не скрывает, а с радостью делится ими с подписчиками.

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Главное — питание

Наталия обожает шоколад и мучное, но при этом может похвастаться потрясающей фигурой. Актриса много лет придерживается вегетарианства, обожает сезонные продукты и главным правилом считает употребление большого количества овощей и зелени. При этом звезда обожает сезонные продукты и даже выращивает овощ самостоятельно на участке возле дома.

Уход за кожей

Наталия уверяет, что не намерена прибегать к пластическим операциям, она ценит естественность, но тщательно ухаживает за кожей. Она никогда не ложится спать с макияжем, а выходя из дома, всегда наносит на лицо SPF-крем. Орейро признавалась, что ее кожа склонно к появлению пигментных пятен, поэтому защита от солнца для нее особенно важна.

Раз в неделю звезда отшелушивает кожу с помощью пилинга, а после душа каждый раз делает маску для глубокого увлажнения. Из процедур в кабинете косметолога Наталия предпочитает лазерную шлифовку.

Красивые волосы

Еще двадцать лет назад многие обращали внимание на потрясающие локоны Натальи. Она почти всегда остается верна длинным волосам и никогда не носила каре дольше нескольких месяцев. Орейро считает блестящие пряди одним из символов женской красоты, поэтому несколько раз в неделю делает маски для шевелюры, а раз в пару недель подстригает кончики.

Доверие к себе