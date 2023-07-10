Как убрать второй подбородок без хирургов и косметологов

Многих из нас, смотря на себя в зеркало, тревожит один вопрос: как избавиться от двойного подбородка. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

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Что такое двойной подбородок?

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Согласно опросу, проведенному Американским обществом дерматологической хирургии с октября по ноябрь 2021 года, 70% из 3527 человек были обеспокоены избыточным жиром под подбородком или шеей. Это была вторая наиболее неприятная проблема, которая их волновала.

При возникновении двойного подбородка может наблюдаться изменение строения лица, лишний вес в области подбородка и шеи, а также общее старении лица.

В большинстве случаев двойной подбородок возникает из-за ожирения или даже небольшого избыточного веса.

Ожирение — не единственная причина возникновения двойного подбородка. Генетика тоже играет роль. У некоторых людей линия челюсти становится более сильной или мягкой благодаря наследственным факторам. Даже худые люди могут иметь двойной подбородок из-за недостаточной плотности мышц, что приводит к более высокому количеству жира в организме.

Другие причины:

Возраст: с возрастом кожа может обвиснуть, что может привести к двойному подбородку.

Накопление жира может привести к тому, что кожа растянется и потеряет свою эластичность.

С возрастом отложения коллагена ослабевают, вызывая грыжу жира в области шеи. Это может привести к обвисанию кожи и появлению двойного подбородка.

Что делать

К счастью, есть много способов уменьшить или даже полностью избавиться от двойного подбородка. Конечно, самый очевидный способ - похудеть с помощью диеты и физических упражнений. Однако, если вы изо всех сил пытаетесь сбросить лишний вес или уже худые, но и подбородок все равно вас не устраивает, есть и другие способы.

Если вы предпочитаете естественный процесс устранения двойного подбородка, есть много упражнений, которые вы можете выполнять, чтобы уменьшить и, в конечном итоге, избавиться от лишнего жира на подбородке и шее.

Эффективно работают следующие упражнения:

Подбородок к потолку. Упражнение помогает активировать мышцы шеи и челюсти и должно выполняться 10-20 раз в день. Это требует, чтобы вы стояли или сидели с прямым позвоночником, а затем наклонили голову назад, глядя в потолок. Аккуратно направьте нижнюю челюсть вперед, к потолку. Задержитесь в этом положении на 10 секунд.

Львиный рык. Упражнение «львиный рык» поможет вам привести в тонус подбородок, если будет выполняться от 10 до 20 раз в день. Начните с того, что широко откройте рот и высуньте язык как можно дальше. Вам нужно будет удерживать это положение в течение 10 секунд. Вернитесь в обычное положение и перезапустите.

Взмахи щеками. Это упражнение, которое вы и сами часто делаете, не осознавая этого, например, когда чистите зубы. Вы можете использовать воду, чтобы помочь себе, но можно и обойтись только воздухом. Все, что вам нужно сделать, это энергично полоскать щеки в течение 5-10 минут. Эксперты советуют выполнять это упражнение от 10 до 20 раз в день.

Домашние средства, чтобы избавиться от двойного подбородка

1. Масло зародышей пшеницы

Масло зародышей пшеницы содержит витамин Е, который является мощным антиоксидантом. Хотя неофициальные данные свидетельствуют о том, что массаж с маслом с витамином Е может помочь уменьшить второй подбородок, нет никаких научных исследований, подтверждающих это утверждение.

Возьмите немного масла зародышей пшеницы в ладони и нанесите его на челюсть движением вверх. Массируйте от 5 до 10 минут и оставьте на ночь. Процедуры можно повторять один раз в сутки.

2. Массаж

Массаж лица может помочь уменьшить двойной подбородок. Вы можете либо непосредственно массировать кожу под подбородком, либо использовать для этого масло. Массаж может улучшить кровообращение в челюстях. Массаж в сочетании с лазерной терапией также может помочь вам избавиться от подкожного жира под подбородком и уменьшить второй подбородок. Кстати, убедитесь, что у вас нет аллергии на эфирное масло, которое вы используете для массажа. Всегда делайте патч-тест, прежде чем использовать его на коже.

3. Жевательная резинка

Еще одно простое средство от двойного подбородка — просто пожевать жевательную резинку. Это что-то вроде упражнения, которое может помочь сжечь лишний жир на лице и подбородке.

Диета для уменьшения двойного подбородка

1. Что потреблять

Пейте больше воды.

Увеличьте потребление фруктов и овощей, таких как морковь, сладкий перец и дыни.

Пейте зеленый чай ежедневно.

Используйте кокосовое масло для приготовления пищи.

Употребление лимонного сока каждое утро натощак может помочь уменьшить жировую массу в вашем теле.

Употребляйте свежий сок алоэ вера один раз в день.

Добавьте столовую ложку порошка семян льна в стакан теплой воды и хорошо перемешайте. Употребляйте такой напиток один раз в день.

2. Чего следует избегать

Замороженная пища

Газированные напитки

Рафинированный сахар