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Инструкция: как вычислить поддельный парфюм

У поддельного парфюма есть множество минусов. Во-первых, аромат раскрывается не так, как оригинал. Во-вторых, у него очень хрупкий флакон. В-третьих, из-за неизвестного состава может появиться аллергия.

Инструкция: как вычислить поддельный парфюм
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Поэтому важно отличать оригинал от подделки. Иногда с контрактным парфюмом сталкиваются покупатели даже крупных сетевых магазинов, поэтому парфюм всегда стоит проверять. О том, как это сделать, — в инструкции "Рамблера".

  • Упаковка. Отличить подделку от оригинала можно уже по упаковке. Она может отличаться цветом, неровными надписями, хрупким картоном и дешевым целлофаном.
  • Внутри упаковки должна быть еще одна картонная подкладка, которая удерживает флакон внутри коробки. Здесь в упаковке должен быть качественный гофрированный картон, так как только он сохраняет флакон при транспортировке.
  • Штрих-код. Для его проверки можно использовать специализированные сайты. Если интернета нет под рукой, запишите или запомните. Все, что произведено во Франции, начинается с цифр 30-37. В США — 00-09, в Италии — 80-83.
  • Указание объема. Подделки часто указывают объем в миллилитрах, настоящие производители в унциях, эта аббревиатура выглядит как OZ. или FL.

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  • Флакон. его форма должна быть симметричной, без сколов и вмятин, если это не предусмотрено дизайном.
  • Крышка должна плотно прилегать к флакону и легко сниматься.
  • Жидкость должна быть прозрачной, не мутной и без осадка.
  • Попробуйте потрясти духи. На поверхности должны образоваться пузырьки и продержаться не менее 10 секунд.
  • Трубочка от пульверизатора может прикасаться ко дну, но не должна закручиваться или висеть во флаконе.
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