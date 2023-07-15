Инструкция: как вычислить поддельный парфюм
У поддельного парфюма есть множество минусов. Во-первых, аромат раскрывается не так, как оригинал. Во-вторых, у него очень хрупкий флакон. В-третьих, из-за неизвестного состава может появиться аллергия.
Поэтому важно отличать оригинал от подделки. Иногда с контрактным парфюмом сталкиваются покупатели даже крупных сетевых магазинов, поэтому парфюм всегда стоит проверять. О том, как это сделать, — в инструкции "Рамблера".
- Упаковка. Отличить подделку от оригинала можно уже по упаковке. Она может отличаться цветом, неровными надписями, хрупким картоном и дешевым целлофаном.
- Внутри упаковки должна быть еще одна картонная подкладка, которая удерживает флакон внутри коробки. Здесь в упаковке должен быть качественный гофрированный картон, так как только он сохраняет флакон при транспортировке.
- Штрих-код. Для его проверки можно использовать специализированные сайты. Если интернета нет под рукой, запишите или запомните. Все, что произведено во Франции, начинается с цифр 30-37. В США — 00-09, в Италии — 80-83.
- Указание объема. Подделки часто указывают объем в миллилитрах, настоящие производители в унциях, эта аббревиатура выглядит как OZ. или FL.
- Флакон. его форма должна быть симметричной, без сколов и вмятин, если это не предусмотрено дизайном.
- Крышка должна плотно прилегать к флакону и легко сниматься.
- Жидкость должна быть прозрачной, не мутной и без осадка.
- Попробуйте потрясти духи. На поверхности должны образоваться пузырьки и продержаться не менее 10 секунд.
- Трубочка от пульверизатора может прикасаться ко дну, но не должна закручиваться или висеть во флаконе.
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