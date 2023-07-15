Инструкция: как вычислить поддельный парфюм

У поддельного парфюма есть множество минусов. Во-первых, аромат раскрывается не так, как оригинал. Во-вторых, у него очень хрупкий флакон. В-третьих, из-за неизвестного состава может появиться аллергия.

Поэтому важно отличать оригинал от подделки. Иногда с контрактным парфюмом сталкиваются покупатели даже крупных сетевых магазинов, поэтому парфюм всегда стоит проверять. О том, как это сделать, — в инструкции "Рамблера".