Патчи и тканевые маски: что это такое, плюсы и минусы

Одной из самых популярных косметических продукций сейчас являются патчи и тканевые маски. Они доступны в любом магазине, помогают быстро увлажнить кожу или сделать ее более здоровой. Женский журнал kleo.ru рассказывает, чем патчи отличаются от тканевых масок, какие у них плюсы и минусы, а также как правильно их применять.

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Патчи: что это и зачем они нужны

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Изначально этот косметический продукт придумали в азиатских странах, а после он стал популярен во всем мире. Патчи представляют собой тонкие пластинки в виде лепестков. Как правило, их делают на гидрогелевой или силиконовой основе, но встречаются и тканевые варианты. Накладки пропитаны концентрированными веществами, которые помогают за короткое время улучшить тонус кожи под глазами. Их часто используют после бессонной ночи, когда нужно побыстрее избавиться от мешков или кругов на лице.

Плюсы и польза патчей

Снимают отеки Улучшают микроциркуляцию в области глаз и тон кожи Дают быстрое увлажнение Способствуют лифтинг-эффекту

Вред патчей

Не стоит их использовать каждый день, поскольку некоторые вещества могут в перспективе приводить к сухости кожи. Хранить упаковку лучше в холодильнике из-за обилия действующего вещества, в котором со временем при теплой температуре могут размножаться бактерии.

Важно знать, что патчи не разглаживают морщины – средство имеет краткосрочный эффект, поэтому они применяются, когда нужно оперативно поправить недостатки в области глаз.

Тканевые маски: что это и зачем они нужны

Они тоже были придуманы в Южной Корее, где индустрия красоты одна из самых продвинутых в мире. Для кореянок тканевые маски – часть ежедневной рутины по уходу за лицом, а для россиянок их использование приравнивается ко дню-празднику, когда можно позволить себе немного отдохнуть и поухаживать за внешностью.

За несколько лет появилось огромное количество видов подобных косметических средств. К примеру, существуют простые тканевые варианты, бабл (пенные) или лифтинг-маски, которые закрепляются с помощью специальных креплений на ушах, создавая на лице эффект натяжения и корректируя овал.

Плюсы и польза тканевых масок Увлажняют

Осветляют

Поддерживают липидный барьер

Выводят из кожи вредные вещества.

Вред тканевых масок

Специалисты утверждают, что средство не имеет долгого эффекта. Поэтому надеяться на то, что 15 минут в день поможет исправить все недостатки лица не стоит – комплексный уход будет в любом случае необходим. Также из-за популярности тканевых масок на рынке появилось множество подделок с вредным составом. Если при использовании почувствуете жжение и почесывания кожи, то следует срочно снять маску и тщательно промыть лицо водой.