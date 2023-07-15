Можно ли приподнять уголки рта в домашних условиях

Любая женщина мечтает знать секретные средства и способы, помогающие избавиться от морщин и любых других признаков старения и увядания кожи.

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"Рамблер" поговорил с косметологом и узнал, что поможет вернуть тонус коже в области вокруг губ, и какие упражнения любая девушка сможет выполнять в домашних условиях, чтобы приподнять уголки рта.

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По словам нашего эксперта, процедуры в домашних условиях не дадут стойкого результата. Все дело в том, что опущение углов рта вызывают сразу несколько факторов:

гипертонус мышцы, опускающей углы губ,

гравитационный птоз тканей,

снижение тонуса круговой мышцы рта.

Это физиологические процессы, с которыми не справиться с помощью уходовой косметики. Многие люди уповают на фейсфитнес и другие упражнения для лица. По моему мнению, они совершенно бесполезны, а порой могут даже ухудшить ситуацию, если нарушать технику. Екатерина Константиновская Врач дерматокосметолог, акне эксперт, главный врач сети клиник “Dr.Konstanta”

Мышцы на лице нельзя сравнивать с мышцами тела. Одним концом они крепятся к кости, а другим — вплетаются в кожу, в отличии от мышц тела, которые с двух сторон крепятся к кости. Поэтому любые агрессивные движения, которые предполагаются в рамках фейсфитнеса, будут скорее усугублять проблему.

Мышцы лица необходимо расслаблять и снимать спазм. Тогда уголки губ смогут подняться. В качестве профилактики можно использовать массаж, но если проблема уже случилась, он поможет лишь увеличить приток крови к тканям, что слегка повысит тургор кожи. Кардинально проблему это не решит. Екатерина Константиновская Врач дерматокосметолог, акне эксперт, главный врач сети клиник “Dr.Konstanta”