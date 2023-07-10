51-летняя блогерша раскрыла секреты моложавой внешности

Блогерша зрелого возраста Аннамарии Калебич раскрыла простые секреты своей моложавой внешности. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 55,9 тысячи подписчиков.

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В первую очередь пользовательница сети с никнеймом annamariakalebic посоветовала выпивать дневную норму воды, чтобы придать коже сияния.

«Также если вы постоянно тренируетесь, важно восполнять элетролиты и соли, которые нельзя получить из воды», — уточнила она.

Помимо этого, юзерша отметила важность употребления большого количества растительной пищи: фруктов, овощей и бобовых.

«Такие продукты обогащены антиоксидантами, которые предотвращают повреждение клеток. Я рекомендую сделать овощи главным блюдом в тарелке, а сложные углеводы — второстепенным. Также не забывайте о норме белка», — добавила она.

Кроме того, Калебич рассказала, что любая физическая активность, в том числе растяжка или пробежка, обогащают тело кислородом, тем самым оздоравливая его.

«При этом будьте внимательны: чрезмерно активные упражнения могут привести к потере объема в коже, поэтому я выполняю не слишком интенсивные действия», — предупредила автор видео.