Николь Кидман вышла в свет в оголяющем тело наряде

Австралийская и американская актриса Николь Кидман вышла в свет в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки публикует издание Daily Mail.

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56-летняя знаменитость посетила премьеру телесериала Special Ops, которая была организована платформой Paramount+ и журналом Vanity Fair.

Так, звезда появилась на публике в черном оголяющем тело платье с объемным цветком на груди. Видно, что на Кидман отсутствует бюстгальтер.

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