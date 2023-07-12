Николь Кидман вышла в свет в оголяющем тело наряде

Австралийская и американская актриса Николь Кидман вышла в свет в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки публикует издание Daily Mail.
56-летняя знаменитость посетила премьеру телесериала Special Ops, которая была организована платформой Paramount+ и журналом Vanity Fair.
Так, звезда появилась на публике в черном оголяющем тело платье с объемным цветком на груди. Видно, что на Кидман отсутствует бюстгальтер.
Также актриса дополнила свой образ прозрачными перчатками выше локтя, открытыми босоножками на шпильке и маленьким клатчем в тон платью. Визажисты сделали ей макияж глаз в стиле smoky eyes и нанесли на губы темно-розовую помаду. Стилисты, в свою очередь, уложили ее волосы в низкий хвост, выпустив две пряди у лица.