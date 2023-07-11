Как сделать искусственные веснушки

У многих девушек в мире веснушки и конопатость в целом долго считались дефектом кожи. Милые пятнышки закрашивали тональной основой или отбеливали с помощью специальных средств. Обратно в моду веснушки ввели знаменитости, например Меган Маркл. «ФедералПресс» узнал, как создать эффект летней пигментации на короткий и длительный срок без вреда для здоровья.

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Нарисованные веснушки: способы макияжа

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Макияж для создания веснушек – самый простой и безопасный способ на небольшое время примерить на себя «солнечный» образ. Специалисты рекомендуют использовать для этого карандаши или краску для бровей. Для натуральности потребуется два разных оттенка с теплым подтоном – серый оттенок может выглядеть неестественно. Обычно выбирают темно-коричневый и очень светлый коричневый карандаши.

Процесс создания веснушек довольно прост:

нанесите на кожу тональный крем, затем консилер и зафиксируйте тон-спреем или тонким слоем пудры;

нарисуйте веснушки разной формы – мелкие и крупные. Их можно немного растушевывать пальцами, однако не стоит слишком сильно размазывать пятнышки;

результат зафиксируйте пудрой.

Существует еще один метод, позволяющий создать веснушки, которые легко удалить. Чтобы создать эффект пигментации, используйте спрей для тонирования волос. Такие средства обычно используют, чтобы подкрашивать отросшие корни окрашенных волос. Необходимо аккуратно распылить спрей на лицо, избегая попадания в глаза, затем подсушить и аккуратно вбить пятнышки в кожу. Веснушки, созданные таким образом, удаляются обычным средством для снятия косметики.

Кстати. специалисты по макияжу рекомендуют обратить особое внимание на искусственные веснушки девушкам с проблемной кожей. Рыже-коричневые пятнышки помогут скрыть акне и даже небольшие шрамы, при этом сделав лицо моложе и интереснее.

Можно ли наносить макияж в жару: ответ косметолога

Приготовление натурального красителя для создания эффекта веснушек на лице не требует особых навыков. Вам понадобится светло-коричневая хна, так как эксперименты с темными оттенками могут оставить нежелательные следы. Следуйте инструкции на упаковке для разведения хны. Вы можете использовать готовую эмульсию или теплую воду с добавлением лимонного сока в качестве растворителя.

Вооружитесь тонкой кистью и начните рисовать точечки на лице. Не старайтесь сделать их ровными или симметричными, так как естественность – ключевой момент в создании веснушек. Дайте точкам высохнуть 15 минут, а затем смойте краситель теплой водой.

Если вы не хотите использовать кисть, можно воспользоваться зубной щеткой для равномерного распределения хны по лицу. Однако следует помнить, что такой метод может привести к появлению веснушек не только на лице, но и на окружающих поверхностях. Рекомендуем проводить эксперименты в ванной.

Рисуем веснушки автозагаром

Если вы стремитесь получить долговременный рисунок на коже без использования хны, автозагар может стать идеальным решением. Считается, что этот метод обеспечивает более стойкий и естественный эффект.

Принцип создания пигментации такой же, как и при использовании хны: сначала необходимо нанести точки разного размера и формы с помощью кисточки на желаемых участках, а затем дождаться высыхания средства. Время ожидания зависит от производителя автозагара и в среднем составляет около полутора часов. Как с хной, так и с автозагаром пигментация на коже продержится примерно шесть недель.

Татуаж в виде веснушек

Веснушки, выполненные способом Stick and poke, являются формой татуировки, которая имитирует естественную пигментацию на лице. Возможно нанесение веснушек в любом месте, но обычно клиенты предпочитают веснушки на щеках и переносице. Если такую татуировку делает опытный мастер, она будет выглядеть очень реалистично, пятнышки нельзя будет отличить от настоящих веснушек после заживления.

Метод Stick and Poke подразумевает прокалывание кожи иглой вручную, без использования татуировочной машинки. Игла погружается в пигмент, соответствующий оттенку кожи, и прокалывает верхние слои кожи. Большинство мастеров используют специальные краски, которые придают более естественный оттенок после полного заживления и со временем полностью выводятся из организма. Важно правильно определить глубину прокалывания: игла должна проникать только в верхний слой кожи, но достаточно глубоко, чтобы пигмент закрепился и веснушки продержались дольше месяца. Если же инструмент проникнет слишком глубоко, могут появиться размытые пятна вместо точек.