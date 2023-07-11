Какую ошибку мужчины допускают при выборе аромата

«Все духи с приставкой Sport, которые стоят на прилавке, пахнут примерно одинаково — тип акватика, к которому мы привыкли в 1990-е. Я не говорю, что он неприятный, но он у всех очень похожий. И люди боятся выбирать что-то другое, если только это не синий флакон с огромной надписью For men», — отметила эксперт.