Парфюмер рассказала, какую ошибку мужчины допускают при выборе аромата
Мужчинам следует быть более дерзкими в выборе духов. К этому призвала незрячий парфюмер, «нос бренда» Pure Sense Настя Вислобокова. Эксперта цитирует «Мослента».
По словам Вислобоковой, многие мужчины пахнут одинаково по двум причинам — они либо пользуются теми духами, которые им подарили, или же просто хватают в магазине первое, что попалось под руку.
«Все духи с приставкой Sport, которые стоят на прилавке, пахнут примерно одинаково — тип акватика, к которому мы привыкли в 1990-е. Я не говорю, что он неприятный, но он у всех очень похожий. И люди боятся выбирать что-то другое, если только это не синий флакон с огромной надписью For men», — отметила эксперт.
Вислобокова считает, что мужчинам нужно вернуться к концепции унисекс. Не стоит пытаться замаскировать парфюмом запах перегара — даже если облиться духами от Chanel, аромат алкоголя всё равно будет пробиваться, подчеркнула эксперт.