Стилист высмеял образ Дуа Липы с обнаженной грудью
Российский стилист Даниил Грачев высмеял образ британской певицы Дуа Липы фразой «сплющенные оладьи». Соответствующий пост на данную тему появился в его Telegram-канале.
Эксперт обратил внимание на наряд исполнительницы, в котором она посетила премьеру фильма «Барби». Тогда знаменитость предстала перед фотографами в платье-кольчуге, сквозь которое виднелась обнаженная грудь.
Грачев заявил, что данный образ является неудачным для звезды.
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«Дуа Липа и ее сплющенные оладьи. Все же трусы и кристаллы — отличный выбор для Голливуда. Платье Bottega Veneta, белье — не знаю, неужели ее устраивает, как выглядит ее декольте? Швея снимала мерки после похмелья?» — возмутился специалист.
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