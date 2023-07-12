Стилист высмеял образ Дуа Липы с обнаженной грудью

«Дуа Липа и ее сплющенные оладьи. Все же трусы и кристаллы — отличный выбор для Голливуда. Платье Bottega Veneta, белье — не знаю, неужели ее устраивает, как выглядит ее декольте? Швея снимала мерки после похмелья?» — возмутился специалист.