Врач рассказал о неожиданных методах борьбы с утренними отеками

Вода, а также продукты с содержанием калия и магния могут быть полезны в борьбе с утренними отеками. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

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По его словам, часто утренние отеки появляются после употребления на ночь еды, содержащей много сахара и соли. Также выведение лишней жидкости стимулируют продукты, богатые калием и магнием.

"Это любая зелень, например петрушка и укроп, капуста. Огурец тоже подойдет. Это сухофрукты и орехи. Они будут выводить лишнюю воду и бороться с отечностью", – заключил Арзамасцев.