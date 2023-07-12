Названы способы скрыть выпирающий живот одеждой

Блогерша Хлоя Элиз из США назвала простые способы, которые помогают убрать выпирающий живот за счет одежды. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok.

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Cначала инфлюэнсерша с никнеймом @xochloeelise продемонстрировала фигуру в ярко-зеленом платье, сквозь которое были видны многочисленные жировые складки. По словам Элиз, зрительно скрыть выступающий живот позволяет правильно подобранное нижнее белье. Она посоветовала носить под облегающие наряды трусы на высокой посадке.

Затем она продемонстрировала свою внешность, примерив упомянутое изделие. На размещенных кадрах видно, что тело пользовательницы сети стало более подтянутым.

Помимо этого, автор ролика рассказала, что улучшить внешний вид полным женщинам в джинсах или шортах поможет фитнес-корсет. При этом под предметы гардероба, которые сшиты из тонкого материала, юзерша рекомендовала надевать корректирующее белье. «В таком случае я чувствую себя более уверенно, а это именно то, что мне нужно», — заключила она.