Переехавший из Италии в Москву блогер перечислил плюсы русских девушек

Популярный TikTok-блогер и пианист Лоренцо Баньяти, переехавший из Италии в Москву, перечислил главные плюсы местных девушек. В интервью для YouTube-канала «МЫ И ОНИ» он заявил, что жительницы России, красивые, интересные и целеустремленные.

© Лента.ру

«Во-первых, для меня русские девушки красивее. (...) Это не только о внешности, но и о какой-то элегантности», — отметил Баньяти.

Другими преимуществами россиянок тиктокер назвал их целеустремленность и трудолюбие.

«Они более интересные, гораздо больше стараются. В молодом возрасте уже учатся, работают», — высказался он.

Баньяти добавил, что состоит в отношениях с россиянкой. По его словам, он долго оказывал ей знаки внимания, прежде чем она согласилась стать его девушкой.

«Русские девушки больше любят, чтобы за ними ухаживали», — заявил блогер.